Taylor Swift da record, è la prima artista con quattro album contemporaneamente in top 10 Con l’uscita di “Speak Now (Taylor’s Version)”, Taylor Swift porta quattro album in top 10. È la prima volta per un’artista.

A cura di Redazione Music

Taylor Swift (Terry Wyatt/Getty Images)

Taylor Swift continua a conquistare record su record e anche con l'uscita di "Speak Now (Taylor’s Version)", che fa parte del lavoro di re-incisione della sua discografia, che la cantante sta portando avanti da qualche anno e che ha già visto le uscite di "Fearless (Taylor’s Version)" e "Red (Taylor’s Version)". La cantautrice, infatti, esordirà per la dodicesima volta al primo posto della Billboard 200, la classifica degli album più venduti/ascoltati negli Stati Uniti, diventando la prima artista a piazzare quattro album nella top 10 americana ed è la prima volta che succede, indipendentemente dal sesso, per un'artista vivente da 60 anni a questa parte.

La cantante, infatti, ha in classifica oltre al primo posto di "Speak Now (Taylor’s Version)" anche "Midnights" che secnde dalla quarta alla quinta posizione, "Lover" che conquista una posizione passando dall'ottava alla settima e infine "Folklore" che torna in top 10 passando dalla tredicesima alla decima posizione.. L'ultimo artista vivente a riuscirci fu Herb Alpert nel 1066, quando portò in classifica "Going Places" alla numero due, Whipped Cream & Other Delights in terza posizione, South of the Border alla nona e The Lonely Bull in decima posizione. Tra di loro solo un altro artista c'era riuscito, ovvero Prince, immediatamente dopo la sua morte, però.

Dopo che fu trovato morto nella sua casa, nel 2016, infatti, Prince piazzò addirittura cinque album in top 10 ("The Very Best of Prince", "Purple Rain soundtrack", "The Hits/The B-Sides", "Ultimate" e "1999"). Taylor Swift torna per la seconda volta al primo posto in classifica in questo 2023, dove era già stata in testa proprio con Midnights, in una classifica che ha viosto pochi artisti alternarsi in testa alla classifica, visto il dominio incontrastato dell'artista country Morgan Wallen. Swift ha presentato l'album dicendo: "È un album che ho scritto da sola, è sui capricci, le fantasie, i dolori, i drammi e le tragedie che ho vissuto da giovane donna tra i 18 e i 20 anni. Ricordo di aver stilato una tracklist dopo l'altra, ossessionata dal modo giusto di raccontare la storia. Ho dovuto essere spietata con le mie scelte, e mi sono lasciata alle spalle alcune canzoni di cui sono ancora oggi immancabilmente orgogliosa".

Taylor Swift è impegnata, intanto, nel suo Eras Tour, un tour mondiale con cui è impegnata negli Usa, ma che nel 2024 toccherà anche l'Europa, con due date previste anche in Italia. Swift, infatti, comincerà il suo tour il 9 maggio 2024 a Parigi e lo concluderà il 17 agosto 2024 a Londra, toccando l'Italia con due date allo Stadio san Siro: la cantante, infatti, sarà a Milano il 13 e il 14 luglio 2024, concerti per cui, anche in Italia, è scattata la corsa al biglietto.