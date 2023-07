I biglietti del concerto di Taylor Swift a Milano il 13 e 14 luglio 2024: prezzi e come acquistarli Da oggi, giovedì 13 luglio, è possibile acquistare i biglietti per assistere al concerto del 13 e del 14 luglio 2023 di Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano. Qui i prezzi e come acquistarli.

A cura di Vincenzo Nasto

Taylor Swift, 2023

Oggi, giovedì 13 luglio 2023 apre alle 12 la vendita dei biglietti per il concerto di Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano, il prossimo 13 e 14 luglio 2024. Una sorpresa per gli ascoltatori italiani, con la cantante che dopo 13 anni ritorna in Italia in concerto con due nuove date aggiunte nel The Eras Tour: frutto di tante richieste dai parte dei suoi fan. Il tour europeo della cantante comincerà il prossimo 9 maggio 2024 a Parigi, esattamente alla Defensé Arena di Nanterre. 25 date in totale per l'autrice di Midnights, che si concluderanno il prossimo 17 agosto a Londra, nella splendida cornice dello stadio Wembley.

Per prenotare i biglietti per assistere alle date milanesi di Taylor Swift, è necessario essere iscritti a TicketOne e alla registrazione della vendita dei biglietti per Taylor Swift/ The Eras Tour entro il 24 giugno, a causa della grandissima richiesta. Dopo l'autenticazione, la piattaforma estrae un numero limitato di fan per accedere all'acquisto del biglietto attraverso un codice univoco non cedibile. Chi non è stato scelto, viene inserito nella lista d'attesa, nel caso in cui saranno disponibili ulteriori biglietti. Sul sito TicketOne, è disponibile una pagina FAQ da poter consultare per tutte le domande sull'evento.

Ad aprire tutte le date del tour europeo di Taylor Swift, ci saranno i Paramore. La rock band, vincitrice del Grammy nel 2015 per il miglior brano rock con Ain't it fun, sarà lo show d'apertura per i concerti di Taylor Swift a San Siro.

Leggi anche Ligabue fa sold out in dieci minuti: esauriti i biglietti per i live a sorpresa a Roma e MIlano

Piantina dello Stadio San Siro per le due date di Taylor Swift

I prezzi dei biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano nel 2024

Settore numerato 1 172,50 euro

Settore numerato 2 149,50 euro

Settore numerato 3 126,50 euro

Settore numerato 4 115 euro

Settore numerato 5 89,70 euro

Settore numerato 6 74,75 euro

Settore numerato 7 63,25 euro

Front Pit in piedi 126,50 euro

Prato in piedi 100,05 euro

Come acquistare i biglietti per il concerto di Taylor Swift allo Stadio San Siro

Sarà possibile prenotare i biglietti per assistere al concerto del 13 e del 14 luglio 2023 di Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano, tramite l'iscrizione a TicketOne e la registrazione alla vendita dei biglietti per Taylor Swift/ The Eras Tour entro il 24 giugno. Dopo l'autenticazione, la piattaforma estrae un numero limitato di fan, che attraverso un codice univoco ricevuto via mail entro le 17 del 12 luglio, potrà accedere all'acquisto del biglietto. Non sarà possibile cedere il codice univoco e acquistare un numero superiore ai quattro biglietti ciascuno.

Chi non ha ricevuto comunicazioni via mail dalla piattaforma, sarà inserito nella lista d'attesa, nel caso in cui saranno disponibili ulteriori biglietti. Come si legge sul sito di Ticketone "chi prima avrà accesso al processo di acquisto, prima avrà la possibilità di acquistare, fino a esaurimento delle disponibilità" e visto che l'attesa potrebbe essere più lunga del solito, si consiglia di non aggiornare la pagina durante l'attesa. Sul sito TicketOne, è disponibile una pagina FAQ da poter consultare per tutte le domande sull'evento.

Cosa fare se non si è ricevuto il codice univoco

Come recita la pagina FAQ sul sito TicketOne, la sola registrazione alla vendita non garantisce la ricezione del codice univoco. Senza, non sarà possibile partecipare all'acquisto dei biglietti per le date del 13 e 14 luglio allo stadio San Siro di Milano. Chi non ha ricevuto il codice univoco, verrà inserito nella lista d'attesa, nel caso saranno disponibili ulteriori biglietti.