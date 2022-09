Tananai con la sua prof del liceo sul palco: “Come a Sanremo, anche se prendeva 2 era contento” Tananai al Jova Beach Party ha riconosciuto la sua prof del liceo tra il pubblico: l’ha invitata a salire e insieme a Jovanotti il siparietto è diventato esilarante. La signora: “Lui era un mito, anche se prendeva 2 era contento”.

A cura di Gaia Martino

Tra i numerosi artisti saliti sul palco del Jova Beach Party anche Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino: a Bresso, in provincia di Milano, tra una canzone e l'altra ha visto un volto conosciuto tra il pubblico. Il cantautore che ha conquistato il pubblico di Sanremo seppur arrivando ultimo, ha notato che ai piedi del palco c'era la sua insegnante di filosofia del liceo. Non ha resistito e l'ha invitata a salire sul palco, creando un siparietto esilarante tra la folla urlante.

Jovanotti incredulo ha chiesto alla signora: "Ma davvero era la sua insegnante? E com'era a scuola?". Epica la risposta della prof che ha ricordato quando il cantante ha esultato per essere arrivato ultimo nella classifica di Sanremo. Così faceva anche a scuola: "Lui era un mito, come ha fatto con Sanremo che era contento, anche quando prendeva due era contento. Prenderla con filosofia sempre".

L'esultanza a Sanremo che gli ha regalato il successo

A conquistare l'ultimo posto in classifica il brano presentato sul palco dell'Ariston Sesso occasionale, ma a vincere è stata l'ironia e le sue "positive vibes". Al Festival di Sanremo 2022 Tananai si è classificato ultimo ma il video in diretta sui social nel quale esulta con i suoi amici dopo aver sentito il suo nome citato da Amadeus è diventato virale al punto da far ribaltare la situazione e regalargli un successo incredibile. "Io ci ero andato veramente per divertirmi, ovviamente c'era un po' d'ansia: mentre ero dietro le quinte pensavo che a un certo punto mi sarebbe venuta meno la voce, poi quando sono salito sul palco di voce me n'è uscita pure troppa" raccontò dopo il Festival. Oggi è uno dei più amati nonché vincitore del brano più ascoltato dell'estate, premio conquistato al Power Hits Estate con La dolce vita, con Fedez e Mara Sattei.