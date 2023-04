Stromae annuncia lo stop ai concerti: “La mia salute non mi permette di continuare” L’artista belga annuncia un nuovo stop alle sue prossime esibizioni a causa di non meglio precisati problemi di salute: “Spero di poter tornare presto a esibirmi, prendetevi cura di voi”.

Andrea Parrella

CC: Screenshot YouTube

Stromae ferma tutti i suoi prossimi concerti. L'artista belga ha comunicato attraverso i social di aver annullato le sue esibizioni previste fino a maggio, spiegando di avere necessità di prendersi cura del suo corpo e tenere conto dei problemi di salute di cui starebbe soffrendo, senza specificare l'entità dei problemi nel dettaglio. Questo quanto si legge nel comunicato pubblicato sui social dall'artista:

Auguri production e Mosaert Label sono dispiaciuti di annunciare l'annullamento dei concerti di Stromae previsti fino alla fine di maggio. Gli spettatori in possesso di un biglietto possono contattare il punto di vendita per ottenere un rimborso. Auguriamo a Stromae una pronta guarigione e presentano le loro scuse al pubblico e ai professionisti in nome di tutti.

Le parole di Stromae per annunciare lo stop ai suoi concerti

Il comunicato prosegue riportando alcune parole scritte da Stromae di suo pugno: "Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute non mi permette, sfortunatamente, di continuare a incontrarvi in questo momento. Condivido con voi queste novità con enorme rimpianto e una profonda tristezza, ma devo ascoltare i miei limiti. Circondato dalla mia famiglia, devo prendere il tempo per ristabilirmi per riprendere, quando potrò, il prosieguo dei concerti. Spero di darvi mie notizie in senso positivo al più presto, non vedo l'ora di ritrovarvi per portare a termine questa tournée, circondato dall'equipe che mi ha accompagnato in tutti questi anni. Prendetevi cura di voi".

I problemi di salute nel 2015

Non è la prima volta in cui Stromae si trova a dover fronteggiare problemi di salute piuttosto gravi. Nel 2015 l'artista aveva contratto la malaria e questo lo aveva obbligato a interrompere la lavorazione ai suoi progetti musicali, che ha subito uno stop lunghissimo di quasi sette anni. Solo nel 2022 l'artista è tornato in musica con il suo Multitude, ma adesso arriva il nuovo stop e non è chiaro quando Stromae tornerà ad esibirsi in pubblico.