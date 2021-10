Céline Dion annulla i concerti per motivi di salute: “Mi si spezza il cuore” Celine Dion ha annullato i concerti in programma dal 5 al 20 novembre e dal 19 gennaio al 5 febbraio del prossimo anno. Ad annunciarlo la stessa cantante sul suo sito ufficiale, che nelle ultime settimane ha ravvisato qualche problema di salute dovuto a degli “spasmi muscolari gravi e persistenti”.

Céline Dion: "Una scelta che mi spezza il cuore"

Nella nota pubblicata sul suo sito ufficiale, la cantante canadese ha espresso tutto il proprio rammarico per una scelta obbligata che la costringerà a stare lontana dai fan per un po': “Ho il cuore spezzato da questa decisione – ha scritto Dion -. La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi, e non poter iniziare questo novembre mi rattrista oltre lo spiegabile". Dion ha concluso scusandosi con chi ha già acquistato i biglietti per i suoi spettacoli: "Sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che si sono organizzati per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per stare meglio: voglio superare tutto questo il prima possibile”.

Il rapporto speciale tra Céline Dion e Las Vegas

Quella tra Las Vegas e Céline Dion è sempre stata una relazione preziosa e proficua per entrambe le parti: proprio nella capitale del Nevada la cantante ha dato un nuovo slancio alla propria carriere nel 2003, quando il suo spettacolo "A New Day" inaugurò il prestigioso Caesar's Palace. Non è la prima volta che Dion è costretta ad annullare un tour: nel 2014, l'artista canadese cancellò tutte le date degli spettacoli che componevano il suo "Celine tour", dichiarando di volersi prendere del tempo per sé stessa e per stare accanto ai suoi tre figli e a suo marito, il produttore René Angélil, deceduto due anni dopo in seguito a un tumore. "Niente è più importante del tuo benessere”, ha replicato il presidente di Resorts World, Scott Sibella, che auspica di rivedere la cantante in scena il prima possibile.