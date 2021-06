Una fondazione per risollevare le attività della ristorazione italiana dopo la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19. Si chiama ‘Every Breath Foundation‘ il progetto ideato da Sting e la moglie Truedie Styler, che prende ispirazione dalla famosa canzone dei Police. "Ne beneficerà il settore dell'hospitality, bar, caffè, ristoranti, che ha lottato per tenere aperto a causa della pandemia", ha spiegato Truedie Styler.

Il progetto di Sting "per guardare alla ripartenza"

Sting e la moglie hanno dato il via al loro progetto in occasione della Win Race 2021, la gara di ciclismo che si è tenuta lo scorso 6 giugno lungo i 160 chilometri che dividono San Marino al Palagio, la tenuta toscana residenza della coppia. San Marino d'altronde non è stata scelta a caso, visto che sia il cantante che la moglie ne sono diventati ambasciatori lo scorso 24 aprile. Per sostenere e rilanciare il turismo sammarinese Sting si è inoltre esibito proprio di recente con una serata finalizzata alla raccolta fondi. "È un modo per guardare alla ripartenza", ha fatto sapere il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari a Rtv, "per pensare che dopo il Covid c'è anche altro". Il segretario dello Sport Teodoro Lonfernini si è detto felice e lusingato dell'iniziativa che ha preso il via dal cantante: "Sport, musica e attività di carattere sociale portate avanti da Sting rappresentano qualcosa di unico in una cornice così particolare per il nostro paese".

Sting ha rinviato l'uscita del suo ultimo disco per il Covid

Un anno difficile che ha messo a dura prova anche il mondo della musica. Lo stesso Sting lo scorso novembre con un disco in uscita aveva annunciato ai suoi fan il rinvio del suo progetto musicale, preferendo aspettare marzo 2021 prima di rilasciare "Duets", disco al quale ha partecipato anche Zucchero. Il comunicato stampa faceva sapere: "A causa della pandemia che sta colpendo tutto il mondo e dei ritardi legati alla produzione, l’uscita del nuovo album di STING “DUETS” verrà posticipata al 19 marzo 2021. L’album, disponibile per il preorder, sarà disponibile in CD e in una speciale edizione in vinile che conterrà note dell’autore".