Stevie Van Zandt: “Il silenzio di Bruce a Ferrara? Non sapevamo niente dell’alluvione” “Non sapevamo niente dell’emergenza in Emilia-Romagna”. Così Little Steven, Stevie Van Zandt, attore e chitarrista storico braccio destro di Bruce Springsteen dopo le polemiche per il silenzio di Ferrara.

"Non sapevamo niente dell'emergenza in Emilia-Romagna". Così Little Steven, Stevie Van Zandt, attore e chitarrista storico braccio destro di Bruce Springsteen. Ci sono state le polemiche per il concerto che si è fatto a Ferrara senza mai menzionare e tenere in conto di quello che è successo nella Regione. Nessuna parola, da parte di Bruce Springsteen, per le popolazioni colpite dall'alluvione.

Il racconto

Uno dei fan su Twitter ha scritto duramente nei confronti dell'entourage, indirizzando il suo sfogo proprio a Stevie Van Zandt, sorpreso per quello che era stato il loro atteggiamento durante il concerto: "Ti conosco come uomo e artista di grandi valori. Un uomo onesto ma soprattutto un uomo libero. Ho partecipato allo show di Ferrara. È proprio vero che tu, Bruce e l’ESB non sapevate nulla dell’emergenza in Emilia-Romagna, delle forti alluvioni vicino a Ferrara, delle quindici persone sfollate? Non posso credere che tu sapessi di questa tragedia e nessuno dal palco ha detto niente perché conoscono il tuo cuore, il tuo spirito, la tua fede: assolutamente impossibile".

La risposta di Little Steven

Stevie Van Zandt ha fornito la sua versione sul concerto del 18 maggio: "Non ne sapevamo niente. Tutto ciò che abbiamo sentito è che i lavoratori hanno dovuto fare gli straordinari perché il luogo era una grande pozza di fango a causa della pioggia". C'è stata grande delusione da parte del pubblico e degli affezionati per questa storia. Ci sono state anche grandi polemiche e si è scatenato un dibattito da parte dell'opinione pubblica molto aspro. È stata la prima volta che Bruce Springsteen, universalmente riconosciuto come uno dei "buoni" del sistema dell'intrattenimento e della musica, si è ritrovato in una posizione scivolosa, almeno qui in Italia, dove è tanto amato da tutti.