Confermato il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara: “L’area è sotto controllo” Il concerto di Bruce Springsteen previsto per giovedì 18 maggio a Ferrara non è stato cancellato, nonostante l’ondata di maltempo che ha colpito molte aree dell’Emilia Romagna.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante le notizie sulle tragiche conseguenze del maltempo in Emilia Romagna, dove 24 comuni sono stati colpiti dalle piogge incessanti di queste settimane, il concerto di Bruce Springsteen previsto nella giornata di giovedì 18 maggio, al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, non è stato cancellato. "Da anni lavoriamo a questo evento, sarà una giornata memorabile" dice il capo del team del Boss.

La scelta di non cancellare il concerto

La prima delle tre date italiane è ormai sold out da mesi, le prossime date saranno il 21 maggio a Roma e il 25 luglio a Monza. Considerato che l'ondata di maltempo che ha colpito una vasta zona dell'Emilia Romagna ha risparmiato l'area in cui dovrà tenersi il concerto, gli organizzatori hanno pensato di confermare l'evento, pur consapevoli delle condizioni in cui versa la regione e delle difficoltà collaterali come i problemi creati alla viabilità a causa dell'esondazione di fiumi e frane lungo varie strade romagnole. Claudio Trotta, fondatore della Barley Arts e storico promoter di Springsteen, nel pieno rispetto delle vittime e delle famiglie colpite, ha dichiarato:

Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti. Per quindici giorni siamo stati sotto una pioggia costante, ne sono caduti 500-600 millimetri a fronte di una media di 55 millimetri in questa zona nel mese di maggio. Grazie a una squadra straordinaria, all'impegno delle maestranze, siamo in una situazione ottimale dal punto di vista della produzione dello spettacolo e dell'allestimento dell'arena. Domani, quando apriremo le porte, saremo tranquilli che tutto si svolgerà regolarmente.

Ferrara non è tra le zone colpite

In merito alla tragica condizione in cui versa l'Emilia Romagna in queste ore, Trotta disegna un quadro piuttosto chiaro della situazione ferrarese:

Siamo perfettamente consapevoli del dramma delle zone alluvionate. Ma Ferrara non è zona rossa, le scuole non sono state chiuse, gli eventi meteo sono in esaurimento come indicano le previsioni e anche le istituzioni. Le unità della protezione civile di Ferrara sono impegnate nelle zone colpite, hanno traportato materiali a Cesenatico e Forlì e così anche i vigili del fuoco hanno lavorato nelle aree alluvionate: ci tengo a precisarlo per smentire chi ci accusa di usare risorse pubbliche, cosa totalmente falsa.

Infine a chi gli chiede come si potrà ovviare ai problemi di viabilità che il maltempo ha causato, il promoter di Springsteen sottolinea come siano chiusi solo alcuni tratti dell'autostrada A14 e in alternativa l'Adriatica può essere utilizzata, per poi aggiungere: "Gli aeroporti sono aperti, i treni speciali che come Barley Arts abbiamo organizzato con Trenitalia sono tutti confermati".