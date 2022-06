Stefano De Martino suona al piano per LDA al Tim Summer Hits 2022 sulle note di Quello che fa male Stasera parte il Tim Summer HIts 2022 e per l’occasione Stefano De Martino ha pubblicato un video mentre suona al pianoforte per LDA sulle note del brano di successo dell’ex allievo di Amici, Quello che fa male.

A cura di Gaia Martino

Comincia oggi il Tim Summer Hits 2022: stasera, 30 giugno, è in programma la prima delle sei serate in onda su Rai 2 del concerto condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino che vede la partecipazione di famosi artisti italiani con i loro tormentoni, protagonisti di questa estate. Il presentatore napoletano, in vista della grande partenza in tv, ha reso pubblico un video nel quale suona al pianoforte per LDA sulle note di Quello che fa male, brano di successo dell'ex allievo di Amici presentato nel talent show. Poi annuncia la sua presenza su Tik Tok.

Il video di Stefano De Martino con LDA al Tim Summer Hits 2022

Per annunciare ai suoi fan che è iscritto a Tik Tok, Stefano De Martino ha reso pubblico un video registrato sul palco del Tim Summer Hits 2022, in partenza sul piccolo schermo stasera, su Rai Due, insieme a LDA. Il conduttore del concerto si è dilettato a suonare al pianoforte accompagnando l'ex allievo di Amici nell'esibizione sulle note di Quello che fa male: "Piano B al Tim Summer Hits" scrive scherzando nella didascalia del video postato sul suo profilo Tik Tok.

La prima serata del Tim Summer Hits 2022 a Roma

In prima serata su Rai Due stasera, giovedì 30 giugno, è atteso il concerto del Tim Summer Hits 2022 condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu. La scaletta prevede le esibizioni di grandi artisti italiani che con le loro hit di successo hanno fatto scatenare il pubblico di Piazza del Popolo a Roma nello show registrato nei giorni scorsi. Attesi stasera Elodie, Alessandra Amoroso, Fabri Fibra, Irama, Luigi Strangis, Madame sino a Umberto Tozzi e tanti altri: LDA, che affianca Stefano De Martino nella IG story pubblicata nelle ultime ore, non sarebbe presente nella scaletta della prima serata bensì in quella dello spettacolo a Portopiccolo (TS).