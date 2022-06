Tim Summer Hits 2022, la scaletta del concerto a Roma su Rai2: cantanti e orari Comincia oggi 30 giugno il Tim Summer Hits che andrà in diretta per sei sere su Rai Due, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino che introdurranno le canzoni dell’estate.

A cura di Redazione Music

Comincia oggi 30 giugno il Tim Summer Hits con il primo dei sei appuntamenti previsti che andranno in onda in prima serata su Rai 2 condotti da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Protagonisti di queste serate saranno i tormentoni, ovvero le canzoni che si candidano a fare da colonna sono alla prossima estate con alcuni degli artisti italiani e non più trasmessi nelle radio italiane. Le prime puntate sono state registrate a Piazza del Popolo a Roma, mentre le altre puntate si terranno a Portopiccolo (TS) e a Rimini. Da Blanco a Elodie, passando per Alessandra Amoroso, Fedez, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Achille Lauro, Luigi Strangis, Sangiovanni e Madame, saranno decine gli artisti che accompagneranno i telespettatori.

La scaletta dei cantanti al Tim Summer Hits 2022 in piazza del Popolo

Gli artisti si divideranno le varie serate e ognuno di loro sarà protagonista nelle varie città. Per adesso non è ancora stata ufficializzata la scaletta ma si conoscono già gli ospiti che si esibiranno in questa prima serata in onda su Rai 2. I cantanti che saliranno sul palco saranno:

Alessandra Amoroso,

Biagio Antonacci,

Carl Brave e Noemi,

Elisa, Elodie,

Fabri Fibra e Maurizio Carucci,

Fred De Palma,

Gigi D’Alessio,

Irama,

Luigi Strangis,

Madame,

Marco Mengoni,

Marracash,

Michael Bublé (che si esibirà per la prima volta in Higher, la canzone scritta col figlio Noah)

Pinguini Tattici Nucleari,

Tananai,

Tommaso Paradiso,

Umberto Tozzi.

Dove vedere la prima puntata di Tim summer hits e a che ora

La prima puntata quindi sarà visibile su Rai Due a partire dalle 21.20, ma TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.