Che i Maneskin abbiano ottenuto un successo internazionale che continua a crescere settimana dopo settimana lo dimostra anche uno spot realizzato da un’azienda lettone per promuovere un marchio di mozzarella locale. Quattro sosia (più o meno) dei membri della band sono stati ingaggiati per essere protagonisti dell’ingegnosa pubblicità. “Buono come in Italia”, recita lo spot che con una sola frase si riferisce sia al gruppo che alla mozzarella, tra i formaggi italiani più rinomati al mondo.

I sosia dei Maneskin diventano virali in rete

La foto dei finti Maneskin ha fatto rapidamente il giro della rete. A postarla è stato un utente che si è divertito a sottolineare quanto la somiglianza con gli originali fosse stiracchiata. Gli abiti sembrano ricordare quelli che il gruppo è solito indossare ma le somiglianze si fermano lì, quelle consistenti almeno. È evidente, tuttavia, il tentativo di cavalcare il successo internazionale dei Maneskin con un colpo d’occhio in grado di catturare l’attenzione dell’utente.

in foto: La pubblicità con i sosia dei Maneskin

“l’apoteosi del tarocco pubblicitario”

Davide Ciliberti, spin doctor del gruppo di comunicazione Purple & Noise, ha dichiarato all’Adnkronos: “È l’apoteosi del tarocco pubblicitario. Un'immagine che in un colpo solo mistifica la nostra mozzarella, la nostra pizza e la band italiana del momento nel mondo, ovvero i Maneskin, che da un lato possono – magra consolazione – compiacersi di essere davvero un fenomeno internazionale. Talmente di moda persino in Lettonia dove scaltri pubblicitari locali hanno deciso di sfruttare la loro immagine utilizzando dei sosia, cosa che neanche ai Beatles accadde”. Margherita Cera, avvocato di Rodl & Partner, ha invece sottolineato che dal punto di vista legale il gruppo potrebbe opporsi: