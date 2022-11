“Smettetela di gettare caramelle su Harry Styles”, la Skittles fa una richiesta ai fan del cantante La Skittles, azienda che produce le caramelle che alcuni fan hanno gettato addosso a Harry Styles chiede ai fan di smetterla.

A cura di Redazione Music

Nei giorni scorsi alcuni fan hanno gettato delle caramelle, le Skittles, addosso a Harry Styles che si stava esibendo a Inglewood, in California. Una di quelle caramelle lo ha colpito all'occhio mentre stava cantando "Kiwi", ferendolo, come si vede in alcuni video postati sui social. Per questo motivo l'azienda ha acquistato un'intera pagina del Los Angeles Times per chiedere ai propri consumatori e ai fan di Harry Styles di non gettargliele addosso durante i concerti, dal momento che pare stia diventando un trend. Anche in altri appuntamenti del suo Love On Tour, uno dei tour più attesi di questo periodo.

"Proteggi l'arcobaleno. Assapora l'arcobaleno. Ma per favore, non lanciare l'arcobaleno" si legge nella pagina acquistata dall'azienda di dolciumi che ha scelto come creatività, oltre a un font che ricorda la Summer of Love, anche degli occhiali protettivi a forma di cuore. Anche sui social l'azienda ha voluto ribadire il concetto, rilanciando l'immagine., e così su Instagram hanno scritto: ""PSA: Proteggi i tuoi occhi dagli Skittles (mangiandoli, non lanciandoli)", mentre su Twitter hanno scritto: "Non pensavamo che avremmo dovuto dirvi questa cosa: per piacere non gettate le Skittles".

Questa cosa dello gettare oggetti sull'ex One Direction purtroppo sta diventando una consuetudine: in alcune date del tour, infatti, addosso a Harry Styles sono stati gettati kiwi, nuggets di pollo, ma anche bottigliette d'acqua e lattine. Per fortuna nessuno di questi lanci ha creato problemi a lungo termine al cantante che anche dopo il ancio della caramella si è ripreso subito protando a termine lo spettacolo. Il suo batterista ha scritto "H è arrivato, confermando che il suo occhio è a posto. Ma fatemi un favore, non lanciate più Skittles sul palco". Lo stesso Styles aveva detto nella diretta del suo musicista: "Ci vediamo domani con una benda sull'occhio".