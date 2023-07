“Sinead ‘O Connor stava lavorando a un nuovo album e a un film”: i manager rompono il silenzio Prima della morte improvvisa di Sinéad O’Connor all’età di 56 anni, stava pianificando il suo nuovo album e un film sulla sua vita, stando alle dichiarazioni dei suoi manager Kenneth Papenfus e Carl Papenfus. La nota sembra accompagnata dallo sconcerto per le ipotesi di suicidio che si stanno rincorrendo soprattutto perché le cause della morte sono ancora ignote.

Prima della morte improvvisa di Sinéad O'Connor all'età di 56 anni, stava pianificando il suo nuovo album, stando alle dichiarazioni dei suoi manager Kenneth Papenfus e Carl Papenfus. In una nota condivisa sul sito web di 67 Management, il team della musicista ha inviato un messaggio d'amore alla sua famiglia, ha ringraziato i fan per il loro supporto e ha rivelato i piani di O'Connor per vari progetti professionali che avrebbero avuto luogo nel prossimo futuro. La nota sembra accompagnata dallo sconcerto per le ipotesi di suicidio che si stanno rincorrendo soprattutto perché le cause della morte sono ancora ignote.

"Vorremmo cogliere questa opportunità per inviare il nostro amore, i nostri pensieri, le nostre preghiere alla famiglia di Sinéad O'Connor in questo momento", hanno scritto i manager Kenneth Papenfus e Carl Papenfus a nome dell'azienda, "Vorremmo ringraziare innanzitutto l'incredibile amore e il supporto per Sinéad da parte dei suoi fan che hanno prevalso nel loro supporto e gentilezza per tutto il tempo".

La 67 Management ha anche ringraziato i vari "partner commerciali", nonché "i meravigliosi musicisti, artisti e team di supporto" che si sono dedicati alla O'Connor come collaboratori e amici durante la sua carriera: "Come tributo a coloro che hanno fatto parte del team di Sinead durante il nostro mandato, va detto che Sinéad stava completando il suo nuovo album, rivedendo le nuove date del tour per il 2024 e considerando le opportunità in relazione a un film basato sulla sua autobiografia", facendo riferimento al suo libro di memorie del 2021 Rememberings. "In questo momento erano in corso piani meravigliosi. Un ringraziamento a coloro che hanno messo i loro cuori al primo posto per Sinéad, a cui saremo per sempre grati", hanno scritto. "È stato un onore aver lavorato con Sinéad professionalmente, come musicisti, produttori e suoi manager negli ultimi nove anni, ma Sinéad per noi era molto di più, era una famiglia. Possa riposare in pace", hanno concluso.

L'album più recente di Sinead O'Connor, I'm Not Bossy, I'm the Boss, è stato pubblicato nel 2014. Nelle ultime settimane, sembrava guardare al futuro e ha scritto su Facebook che stava lavorando al nuovo album e sperava in un tour internazionale: "Ciao a tutti, sono tornata di recente a Londra dopo 23 anni di assenza. Sono molto felice di essere a casa. Finirò presto il mio album, che spero riuscirò a far uscire all'inizio del prossimo anno", ha scritto l'11 luglio. È improbabile che qualsiasi sua produzione inedita possa uscire quanto prima, poiché la cantautrice irlandese aveva sottolineato a People nel 2021 l'importanza di proteggere la sua arte e le sue finanze per i suoi figli se fosse morta: "Quando gli artisti sono morti hanno molto più valore di quando sono vivi. Tupac ha pubblicato molti più album da quando è morto di quanti ne abbia mai fatti da vivo, quindi è piuttosto disgustoso quello che fanno le case discografiche".