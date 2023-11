Significato, traduzione e testo di Trastevere, il video dei Maneskin senza Victoria De Angelis I Maneskin hanno pubblicato nelle scorse ore il video di Trastevere, in cui si scorge l’assenza della bassista Victoria De Angelis. Qui testo, traduzione, significato e video di Trastevere.

A cura di Vincenzo Nasto

Maneskin

Nelle scorse ore, i Maneskin hanno pubblicato sul proprio canale YouTube il video del singolo Trastevere, che fa parte della repack del loro ultimo disco Rush!. Il brano comparve per la prima volta nell'estate 2022, quando la band si esibì al Circo Massimo con oltre 70mila spettatori: per quanto il titolo Trastevere possa ingannare, non c'è un riferimento alla città d'origine dei quattro componenti. Anzi, Trastevere rappresenta una ballad in inglese che non ha avuto un titolo per molto tempo, come aveva rivelato il frontman Damiano David. Nel video ufficiale, pubblicato nelle scorse ore, si scorge la mancanza di un membro della band: la bassista Victoria De Angelis. Quella che potrebbe sembrare un'esclusione non motivata, invece potrebbe avere una sua spiegazione, anche legata alla nuova figura di Ethan. Il batterista infatti, com'era possibile notare anche sul palco del Circo Massimo, abbandona la batteria per mostrarsi nel ruolo inedito di chitarrista. L'assenza del basso nella ballad chitarra e voce potrebbe spiegare la sua assenza. Nel frattempo, I Maneskin continuano il loro Rush! World Tour in Australia, dopo essersi esibiti nelle scorse ore a Melbourne. Qui il testo, la traduzione e il significato di Trastevere.

Il testo di Trastevere

The touch of an angel

The taste of the drug

The look of a stranger

Who has seen too much

Nothing comes for free

But you can pay with your heart

If you got one

Tell me all your questions

All you got to ask

Says licking his fingers

And shuffling the cards

I’ll give you the talent

You can give me your life

If you got one

I swear to God that from tomorrow

There will be no more pain

I will cancel your name

From each one of my songs

And I had the world down to my knees

But to be honest I never

Truly gave a shit

When you didn’t come along

So leave me alone

Open up my chest take everything I’ve got

The touch of an angel

The taste of the drug

The look of a stranger

Who has seen too much

Nothing comes for free

But you can pay with your heart

If you got one

Tell me all your questions

All you got to ask

Says licking his fingers

And shuffling the cards

I’ll give you the talent

You can give me your life

If you got one

I swear to God that from tomorrow

There will be no more pain

I will cancel your name

From each one of my songs

And I had the world down to my knees

But to be honest I never

Truly gave a shit

When you didn’t come along

So leave me alone

Open up my chest take everything I’ve got

La traduzione di Trastevere

Il sapore della droga

Lo sguardo di uno sconosciuto

Che ha visto troppo

Niente viene dato gratuitamente

Ma puoi pagare con il tuo cuore

Se ne hai uno

Dimmi tutte le tue domande

Tutto ciò che devi chiedere

Mi dice leccandosi le dita

E mescolando le carte

Ti darò il talento

Tu puoi darmi la tua vita

Se ne hai una

Giuro a Dio che da domani

Non ci sarà più dolore

Cancellerò il tuo nome

Da ciascuna delle mie canzoni

E avevo il mondo ai miei piedi

Ma ad essere onesto non mi è mai importato veramente

fino a quando non sei arrivata tu

Quindi lasciami in pace

Aprimi il petto, prendi tutto ciò che ho

Il tocco di un angelo

Il sapore della droga

Lo sguardo di uno sconosciuto

Che ha visto troppo

Niente viene dato gratuitamente

Ma puoi pagare con il tuo cuore

Se ne hai uno

Dimmi tutte le tue domande

Tutto ciò che devi chiedere

Dice leccandosi le dita

E mescolando le carte

Ti darò il talento

Tu puoi darmi la tua vita

Se ne hai una

Giuro a Dio che da domani

Non ci sarà più dolore

Cancellerò il tuo nome

Da ciascuna delle mie canzoni

E avevo il mondo ai miei piedi

Ma ad essere onesto non mi è mai importato veramente

fino a quando non sei arrivata tu

Quindi lasciami in pace

Aprimi il petto, prendi tutto ciò che ho

Il significato di Trastevere

Anticipata per la prima volta dai Maneskin sul palco del Circo Massimo lo scorso 10 luglio 2022 come "una demo, ma per questo concerto abbiamo deciso di farvela sentire lo stesso, è un pezzo non ancora completo", Trastevere fa parte dei cinque brani raccolti nella deluxe del loro ultimo album Rush!. La canzone, una ballad in inglese chitarra e voce, non fa riferimenti chiari al quartiere della città capitolina, ma rappresenta una riflessione sui rapporti e sul successo, come quando canta: "Cancellerò il tuo nome da ciascuna delle mie canzoni e avevo il mondo ai miei piedi, ma ad essere onesto non mi è mai importato veramente, fino a quando non sei arrivata tu". Tra i messaggi all'interno del brano, il dolore per un rapporto ormai perso, che viene sancito nel ritornello del brano: "Quindi lasciami in pace, aprimi il petto, prendi tutto ciò che ho".

Il video di Trastevere

Come per Valentine, anche il video di Trastevere dei Maneskin vede la presenza del regista colombiano George Gallardo Kattah. La visione minimalista del regista, com'era accaduto per il video in bianco e nero di Valentine, si può notare anche in Trastevere, in cui i tre protagonisti, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi vengono ripresi in uno scantinato buio, in un gioco di luci calde e ombre. Si fa sentire l'assenza di Victoria De Angelis, per cui la band non ha ancora pubblicato una nota ufficiale sui suoi profili social. L'assenza potrebbe dipendere, come avvenuta per la presentazione del brano nel 2022 al Circo Massimo, dall'assenza del basso da un brano chitarra e voce, che vede Ethan Torchio abbandonare la batteria e accompagnare Thomas Raggi e Damiano David con la chitarra.