Dopo un 2020 da assoluto protagonista con tre progetti ufficiali pubblicati, il 2021 sembrava essere l'anno di calma e pace per il cantante portoricano Bad Bunny, un concetto che si era rafforzato con le voci di un ritiro annunciate in un video su Instagram per presentare l'album "El ultimo tour del mundo". Se aveva sorpreso già a giugno con l'uscita del singolo Yonaguni, ma anche nelle settimane precedenti con la collaborazione alle tracce di Luar La L "100 miliones" e "Am" di Neo Garcia e J Balvin, il singolo "De Museo" pubblicato nella notte, ha preso totalmente in contropiede i fan. La canzone, che non era stata minimamente annunciata sui social, un leitmotiv per Bad Bunny, è una ballata con sparsi vari suoni elettronici, come i synth, ma anche strumenti della tradizione latina come i tamburi.

Il significato di De Museo

In attesa del prossimo 9 febbraio, data in cui inizierà a Denver uno dei tour live più importanti al mondo, quello di Bad Bunny, il cantante portoricano sembra non voler rimanere con le mani in mano, pubblicando nella notte il suo nuovo singolo: "De Museo". Anche se non è ancora stata annunciata dalla casa cinematografica che ha prodotto il nono capitolo della saga "Fast and Furious", il brano dovrebbe far parte della colonna sonora, assieme ai singoli di Pop Smoke, Skepta, Lil Durk e tanti altri rapper americani. "De Museo", arrivata dopo la pubblicazione di "Yonaguni", sembra poter raccogliere l'atmosfera dell'ultimo progetto di Bad Bunny "El ultimo tour del mundo", sonorità lo-fi che questa volta il cantante portoricano riesce a riempire con meno melodie vocali e più barre, trasformando il secondo verso del brano in una sorta di confessione sul proprio passato. L'auto diventa la metafora di un viaggio nei suoi anni, nelle gioie e nei suoi dolori, un processo narrativo che combacerebbe alla perfezione anche con la pellicola cinematografica "Fast and Furious".

Il testo di De Museo

Pasa el tiempo y yo sigo aquí

Un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona

Pasa el tiempo y yo sigo aquí

Un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona

Y yo no he cambia'o

Por má' dinero, por má' mujere'

Aquí la envidia no vive, con nosotro' se muere

Y yo no he cambia'o

Por má' dinero, por má' mujere'

Aquí la envidia no vive, con nosotro' se muere

Yeah

El tiempo pasa, pasa y no se detiene

Ya me estoy poniendo viejo y ayer era un nene, ey

Los problema' van y viеnen, ey

Pero еsto e' lo que me entretiene

Y yo con mi Dios siempre estoy agradecido

Por to' lo que he logrado y he vivido

Por to' lo que he llorado, por to' lo que he reído

Por lo' hermano' que están y to' lo' que se han ido

Ey, que desde el cielo me vigilan

Momento' que el alma te mutilan

Aquí estamo' activo', bo, nunca lo olvide'

Y espero que si puede' nos cuide' porque

Eh, yo espero que si puede' nos cuide' porque, jeje

Eh-eh, yo espero que si puede' nos cuide' porque

¡Ey, ey, ey! (¡Wuh!)

La calle está que pela (¡Eh!)

Siempre andamo' en el joseo (¡Wuh!)

La máquina e' de museo (¡Brrum, brrum!)

La paseo porque (¡Brrum!)

La calle está que pela (¡Ey!)

Nos cuidamo' de lo' feo'

Lo' desmaya ese fronteo

Aquí no lo' veo (No lo' veo), ey

Tú dice' que le mete' cabrón (Nah)

Yo digo que ere' un mamón (Mamón), ey

Tú no sale' conmigo ni en mi peor día (No, no)

¡Gol!, y ni me pego pa' la portería (¡Wuh, wuh, wuh!)

¡Plo, plo, plo! Diablo, qué mala puntería (Jeje)

Tengo to' los sabore', una heladería (Ice, ice, ice, ice, ice)

Di mi nombre tres vece' y te pega' en la lotería

Moviéndome, ey, como Iverson se movía (¡Prr, prr, prr, prr!)

Del privado pa'l Porsche

Sugar Díaz, los ponché

Qué perreo, flow Don Che

Rob Van Dam, ya los planché, hey (¡Wuh!)

Y no (No), me hicieron ni mella (Jajaja)

Rolls-Royce (¡Huh!; Rolls-Royce), miro la' estrella' (Jeje)

Ey, lo tuyo es cooperar y hacer mucha querella (Chota)

Lo mío e' facturar (¡Juju!), ey, y abrir mucha' botella' (Jeje, jeje, jeje, je; yeah)

Hay que andar con cautela (Fuego, fire, fuego, fire, fuego, fire, fuego, fire)

Porque

La calle está que pela (¡Eh!)

Siempre andamo' en el joseo (¡Eh, eh!)

La máquina e' de museo (¡Brrum, brrum, brrum!)

La paseo porque

La calle está que pela

Nos cuidamo' de lo' feo'

Lo' desmaya ese fronteo (¡Eh!)

Aquí no lo' veo (¡Eh, eh!)

La calle está que pela, ah-ah, ah-ah

¡Huh! ¡Huh!

Ey, ey, ey, ey, ey

¡Bad Bunny, baby!

La traduzione di De Museo

Il tempo passa e io sono ancora qui

Un fratello non si tradisce, la famiglia non si abbandona mai

Il tempo passa e io sono ancora qui

Un fratello non si tradisce, la famiglia non si abbandona mai

E non sono cambiato

Per più soldi, per più donne

Qui l'invidia non vive, con noi muore

E non sono cambiato

Per più soldi, per più donne

Qui l'invidia non vive, con noi muore

si

Il tempo passa, passa e non si ferma

Sto invecchiando e ieri ero un bambino, ehi

I problemi vanno e vengono, ehi

Ma questo è ciò che mi diverte

E io con il mio Dio sono sempre grato

Per tutto quello che ho raggiunto e vissuto

Per tutto quello che ho pianto, per tutto quello che ho riso

Per quanto "fratello" sono e tutto "cosa" sono andati

Ehi, mi guardano dal cielo

Momento ‘che l'anima ti mutila

Qui siamo ‘attivi', bo, non dimenticare mai ‘

E spero che se puoi "prenderti cura di noi" perché

Eh, spero che se puoi "prenderti cura di noi" perché, eheh

Eh-eh, spero che se puoi "prenderti cura di noi" perché

Hey Hey Hey! (Wah!)

La strada è calda (Ehi!)

Camminiamo sempre nel joseo (Wuh!)

La macchina del museo (Brrum, brrum!)

La cavalco perché (Brrum!)

La strada è calda (Ehi!)

Ci prendiamo cura ‘del ‘brutto'

E' svenuta quella davanti

Non lo vedo qui (non lo vedo), ehi

Dici "cosa ci metti dentro" bastardo (Nah)

Dico che sei uno stronzo (Mamón), ehi

Non esci con me nemmeno nel mio giorno peggiore (No, no)

Gol!, e non ho nemmeno centrato l'obiettivo (Wuh, wuh, wuh!)

Plo, plo, plo! Diavolo, che cattiva mira (Hehe)

Ho tutti i gusti, una gelateria (ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio)

Dì il mio nome tre volte "e ti colpisce" alla lotteria

Muoversi, ehi, come Iverson che si muove (Prr, prr, prr, prr!)

Dal privato alla Porsche

Sugar Diaz, li ho eliminati

Che cane, flusso Don Che

Rob Van Dam, li ho già stirati, ehi (Wuh!)

E no (No), non hanno fatto ammaccature (Hahaha)

Rolls-Royce (Huh!; Rolls-Royce), guardo la "stella" (Hehe)

Ehi, la tua cosa è collaborare e fare un sacco di lamentele (Chota)

Il mio sta fatturando (Juju!), Hey, e aprendo un sacco di "bottiglie" (Hehe, hehe, hehe, heh; yeah)

Devi stare attento (fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco)

Perché

La strada è calda (Ehi!)

Camminiamo sempre nel joseo (Eh, eh!)

La macchina del museo (Brrum, brrum, brrum!)

Lo cammino perché

La strada si sta scrostando

Ci prendiamo cura ‘del ‘brutto'

Quel frontale lo sviene (Ehi!)

Non lo vedo qui (Eh, eh!)

La strada si sta scrostando, ah-ah, ah-ah

eh! eh!

Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi

Bad Bunny, piccola!