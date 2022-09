Significato e testo di Per Averti, Pyrex veste di nero il pop italiano insieme a Rkomi Dopo l’era DPG, Pyrex sbarca nel pop: dopo l’uscita di Sinfonia della distruzione è il tempo di Per Averti con Rkomi. Ecco il testo e significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Pyrex e Rkomi, foto di Comunicato Stampa

L'uscita di "Sinfonia della distruzione" aveva suggerito una maggiore apertura musicale da parte di Dylan Cerulli, aka Pyrex, membro della Dark Polo Gang, che sta cercando nella sua carriera da solista, una nuova dimensione. L'urban non esce dallo spettacolo, anzi, va a mettere un vestito scuro sul pop italiano, in collaborazione con uno dei suoi maggiori interpreti: Rkomi. Nelle ultime ore è stato pubblicato il nuovo singolo "Per Averti", che si sposta su una produzione uptempo dal carattere internazionale e prodotta da uno dei giovani più interessanti dell'urban italiano: Erin del collettivo toscano Bnkr44.

Il significato Per Averti

Per chi non avesse ricevuto la trasformazione da Pyrex a Dylan, per chi avesse ancora nella mente brani come "Sportswear" e "Fiori Del Male", hit culto della DPG, "Per Averti" segue un percorso completamente diverso, inaugurato il 2 maggio scorso con "Sinfonia della distruzione", nel giorno del suo 28esimo compleanno. Su un brano prodotto da Erin del collettivo toscano Bnkr44, Pyrex e Rkomi decidono di far emergere quell'universo pop in grado di aprire un'ampia fetta di pubblico, una strada percorsa già da Rkomi con il fortunato episodio di "Taxi Driver". La melodia up-tempo, il suo timbro dark applicato a nuove sonorità, contorna un immaginario che mette al centro del suo racconto l'amore e la violenza, come quando canta: "Ti darò il mio lato peggiore, un coltello nel cuore". Nel frattempo, sia Pyrex che Rkomi, saranno presenti nel nuovo disco di Night Skinny "Botox", in uscita il prossimo 16 settembre.

Il testo di Per Averti

Per averti ucciderei

ucciderei davvero

entrerei in guerra contro Dio

in guerra contro il cielo

ma proprio non riesco

a dare tempo al tempo

questo amore violento forse finirà

Perché so, che cos’hai, che cos’è che non va tra me e te

mai

ti darò il mio lato peggiore, un coltello nel cuore

ma

No, no, no, non voglio farti male

ho, ho, ho paura di cambiare

so, so, so dovrei lasciarti andare

ah, ah, ah

Terra chiama, chiamo te sul tetto di un hotel

distrarresti la sera

con un cielo così non sbatti le palpebre

anti stress per settimane sulle spalle

cosa provi per ora?

Ho dei modi che odio

Dei modi che o cambio, modi che ho per averti

sono solo dentro un bar

tu sei sola dentro un bar, Nina

forse ti sei fatta male quando sei caduta dal cielo

non so che fare di me

pianificare per due sembra ci faccia del male

Perché so, che cos’hai, che cos’è che non va tra me e te

mai

ti darò il mio lato peggiore, un coltello nel cuore

ma

No, no, no, non voglio farti male

ho, ho, ho paura di cambiare

so, so, so dovrei lasciarti andare

ah, ah, ah

Ma proprio non riesco

a dare tempo al tempo

questo amore violento forse finirà

Perché so, che cos’hai, che cos’è che non va tra me e te

mai

ti darò il mio lato peggiore, un coltello nel cuore

ma

maaaaaa