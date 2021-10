“Siamo Qui” è uscita da soli tre giorni, ma è Vasco-mania: sold out 5 date negli stadi “Siamo qui”, il nuovo singolo di Vasco Rossi, è disponibile su tutte le piattaforme da appena tre giorni, ma ha già riacceso la voglia di musica dal vivo dei fedelissimi: infatti, il 90% delle vendite del Tour Vasco Live’22 è già esaurito. L’appuntamento di Trento è andato sold out, così come quelli di Milano, Firenze, Imola e Roma.

"Siamo qui", il nuovo singolo di Vasco Rossi, è disponibile su tutte le piattaforme da appena tre giorni, ma ha già riacceso la voglia di musica dal vivo dei fedelissimi: infatti, il 90% delle vendite del Tour Vasco Live '22 è già esaurito. L'appuntamento di Trento è andato sold out, così come quelli di Milano, Firenze, Imola e Roma (e anche i concerti in programma a Bari, Ancona, Napoli, Torino e Messina sembrano in procinto di seguire un destino simile). Insomma, i biglietti stanno andando letteralmente a ruba: ne sono stati venduti 580mila. E domani esce il tanto atteso video di "Siamo qui", di cui avevamo anticipato qualcosa la scorsa settimana.

Vasco Rossi: "Senza la musica non sono niente"

Anche Vasco Rossi desidera tornare a esibirsi davanti a un pubblico il prima possibile, di voglia ne ha tantissima: “Senza la musica non sono niente”, ha dichiarato durante la presentazione dell'album, senza lesinare una citazione "deandriana": “In direzione ostinata e contraria, è rock e l’ho fatto praticamente per i concerti che non vedo l’ora di tornare a fare". Intanto, domani sarà pubblicato il video di “Siamo qui”, diretto dallo storico regista del cantautore di Zocca, Pepsy Romanoff, impreziosito dalla partecipazione dell'attrice Alice Pagani e girato interamente in Puglia, nella suggestiva location di Spinazzola, in alta Murgia, un borgo meraviglioso. Il 20 maggio avrà inizio il tour, ma Vasco non vede già l'ora: "Cosa succederà non me lo riesco a immaginare. Io non sto nella pelle, sarà come minimo un’esplosione di emozioni, io non vedo l’ora di rivederli e di riabbracciarli. Tutti”.

