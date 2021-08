Shiva come Salmo, concerto al Peter Pan di Riccione senza distanziamento anti Covid Dopo le immagini del concerto di Salmo a Olbia, fanno discutere quelle della serata di Shiva al Peter Pan di Riccione. Il club è tra i locali che ha aderito alla protesta “Liberi di ballare” che coinvolge i principali club d’Italia. Stasera si replica con Fred De Palma all’Altromondo Studios e domani ci sarà Elettra Lamborghini.

Non c'è solo Salmo in questa calda estate di live senza distanziamento. Le storie del trapper Shiva sulla serata di ieri, 14 agosto, al Peter Pan di Riccione stanno facendo discutere anche alla luce di quanto accaduto a Olbia per il concerto del leader della Machete.

I prossimi concerti

Non si fermeranno le serate in riviera. Le prossime date già calendarizzate e a rischio assembramenti sono quelle di Fred De Palma all'Altromondo Studios (15 agosto), di Elettra Lamborghini al Peter Pan (16 agosto), di Tony Effe (17 agosto) al Villa delle Rose.

Le proteste del Peter Pan

Il Peter Pan di Riccione è tra le discoteche che ha aderito alla protesta "Liberi di ballare", che coinvolge i principali club di tutta Italia: "Da 17 mesi in Italia il ballo nei locali legali è vietato. In tutta Europa o si è già aperto con regole precise o si è già deciso quando farlo. L'illegalità diffusa è sotto gli occhi di tutti e la situazione nelle nostre città non è più gestibile. Il CTS ha già approvato i protocolli per ripartire in sicurezza, ma il Governo non ha ancora dato risposte. Perché lasciare ballare nel pericolo illegale e nel disagio? Perché non ripartire subito in sicurezza? Seguici per sostenere la nostra battaglia, condividi con i tuoi amici per aiutarci a sconfiggere l’ipocrisia".

Il concerto di Salmo a Olbia: aperta un'inchiesta

La serata di Shiva al Peter Pan fa seguito al concerto di Salmo a Olbia, per il quale la Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta. Proposto come un "evento a sorpresa" e in beneficenza per i paesi coinvolti dagli incendi di questa estate, Autorità portuale e Capitaneria di porto, così come la Regione Sardegna, hanno smentito ogni collaborazione con l'artista e il suo entourage, che in questo momento si trova nell'occhio del ciclone, messo all'indice anche da colleghi come Fedez, Alessandra Amoroso e Gemitaiz.