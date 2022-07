Shawn Mendes cancella il tour dopo averlo posticipato: “Ho bisogno di tempo per guarire” Shawn Mendes dopo aver posticipato il tour diverse settimane fa, annuncia la decisione di non tornare sul palco e annullare tutte le prossime date: “Ho bisogno di prendermi tempo per guarire e tornare più forte di prima”.

A cura di Gaia Martino

Shawn Mendes, dopo aver posticipato il tour di alcune settimane lo scorso 9 luglio, annuncia l'annullamento definitivo dei suoi prossimi concerti. Il cantante aveva già spiegato la sua decisione di prendersi una pausa dai palchi di tutto il mondo, dopo l'inizio del tour il 27 giugno in Oregon, per prendersi cura della sua salute mentale e guarire. "Sono stato in tourné da quando avevo 15 anni ed è sempre stato difficile essere in viaggio lontano da amici e familiari" spiegava, ora ammette di non essere pronto a tornare in scena. "Ho bisogno di tempo per riposarmi e tornare più forte di prima". L'annuncio attraverso un post su Instagram.

L'annuncio di Shawn Mendes

"Come sapete, ho dovuto rimandare le ultime settimane di spettacoli perché non ero del tutto preparato al peso che il ritorno in scena avrebbe avuto su di me": inizia così il comunicato pubblicato pochi minuti fa da Shawn Mendes su Instagram. "Ho iniziato questo tour entusiasta di tornare finalmente a suonare dal vivo dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, ma la realtà è che non ero affatto pronto ad affrontare le difficoltà del tour dopo questo periodo di assenza".

Ha spiegato che dopo aver parlato con un "incredibile gruppo di specialisti della salute" sono giunti alla conclusione che ha bisogno di prendersi del tempo, "quello che non ho mai preso in prima persona, in modo da potermi risposare e tornare più forte". Ha ammesso di avere il cuore spezzato per la sua decisione ma che spera di poter riprendere presto le date del suo tour, dopo il necessario riposo. Nel frattempo continuerà a registrare nuova musica per i fan. Poi ha concluso: