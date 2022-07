Shawn Mendes posticipa le prossime date del tour: “Devo prendermi cura della mia salute mentale”

Shawn Mendes ha deciso di prendersi una pausa. In un lungo post pubblicato su Instagram, il cantante ha annunciato di voler posticipare le date delle prossime tre settimane del suo tour mondiale per "prendermi cura delle mia salute mentale".

"Mi spezza il cuore dirlo, ma sfortunatamente devo posticipare di tre settimane di show". Inizia così il lungo post pubblicato su Instagram da Shawn Mendes, nel quale annuncia la decisione di volersi prendere una pausa dal suo tour mondiale, iniziato lo scorso 27 giugno in Oregon.

"Sono stato in tournée da quando avevo 15 anni e, a dire il vero, è sempre stato difficile essere in viaggio lontano da amici e familiari", ha continuato il cantante spiegando di aver raggiunto il "punto di rottura". Parlando con il suo staff e con i medici, è così arrivato alla decisione:

Dopo alcuni anni fuori strada, mi sentivo pronto per tornare indietro, ma quella decisione era prematura e sfortunatamente il pedaggio della strada e la pressione mi hanno raggiunto e ho raggiunto un punto di rottura. Ho bisogno di prendermi del tempo per guarire e prendermi cura di me stesso e della mia salute mentale, prima di tutto. Non appena ci saranno altri aggiornamenti, vi prometto che vi farò sapere.