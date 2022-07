Shawn Mendes cancella il tour 2022/2023: “Non è un ritiro, ma la mia saluta mentale è una priorità” Dopo aver posticipato già dodici date, Shawn Mendes ha deciso di cancellare il suo tour: “In questo momento devo mettere la mia salute mentale al primo posto”

A cura di Vincenzo Nasto

Shawn Mendes 2022, foto di Instagram Account @shawnmendes

È durata appena sette concerti la tournée di Shawn Mendes, che dopo aver posticipato già 12 date del suo "Wonder: The World Tour", ha annunciato su Instagram di aver annullato il tour 2022/2023, che la prossima primavera sarebbe dovuto arrivare in Italia. La decisione arriva dopo una lunga discussione con il suo team, ma soprattutto dopo aver parlato con professionisti della salute mentale. Sembra esser stato proprio questo a far scattare la molla per Mendes, che ha annunciato che non avrebbe percorso le restanti tappe del tour, ma che si sarebbe preso del tempo per pensare a sé stesso e alla sua musica. Una scelta improvvisa che però non preannuncia un ritiro dalle scene: "Questo non significa che non farò nuova musica, e io non vedo l'ora di vedervi in tour in futuro".

L'annuncio su Instagram

L'annuncio dello stop al Wonder: The World Tour di Shawn Mendes è arrivato con un post su Instagram, che ha superato ormai il milione e mezzo di like: "Come sapete, ho dovuto rimandare le ultime settimane di spettacoli dal momento che non ero del tutto preparato per il prezzo da pagare per essere tornato in tour". Un risvolto che il cantante racconta anche attraverso i primi giorni di tour, entusiasmanti: sette date che hanno restituito ciò che la pandemia ha tolto per qualche anno a Mendes e al suo pubblico. Proprio il cantante ha dichiarato infatti: "Ho iniziato questo tour entusiasta di poter finalmente tornare a suonare dal vivo dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, ma la realtà è che non ero affatto pronto alle difficoltà del tour dopo tutto questo tempo".

Mendes: "La mia salute mentale al primo posto"

Il rammarico per una decisione così drastica cresce man mano, leggendo il post: "Dopo aver parlato con la mia squadra e con un incredibile gruppo di professionisti della salute mentale, è diventato tutto più chiaro. Devo cancellare il resto delle date del tour nel Nord America e nel Regno Unito, oltre che in Europa. Speravamo che potessi essere in grado di riprendere con il resto delle date dopo alcune pause, ma in questo momento devo mettere la mia salute mentale al primo posto, come priorità". Il cantante frena però le voci su un suo possibile ritiro, anzi avvisa i fan che non vede l'ora di poter riabbracciare i tanti fan che sarebbero venuti ai suoi spettacoli: "Questo non significa che non farò nuova musica, e io non vedo l'ora di vedervi in tour in futuro".