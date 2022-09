Shane Hawkins, figlio di Taylor, suona “My Hero” con i Foo Fighters: momento epico ed emozionante Un momento epico ed emozionante che ha di fatto dato il via a una nuova fase per i Foo Fighters.

Shane Hawkins, figlio di Taylor Hawkins, ha suonato la batteria durante "My Hero" insieme ai Foo Fighters in occasione del concerto tutto dedicato a suo padre. Un momento epico ed emozionante che ha di fatto dato il via a una nuova fase per i Foo Fighters e per i suo fan, che si sono tutti riuniti omaggiando il batterista scomparso. Shane Hawkins è tutto suo padre: energia e forza; cazzimma, si direbbe a Napoli. Ha sovrastato. E l'impatto emotivo che ha avuto la sua performance è stato pari al suo talento.

Shane Hawkins aveva già eseguito una versione di My Hero durante un mini live a Laguna Beach, assieme alla sua band, gli Alive – band che aveva già aperto un concerto dei Foo Fighters a Lollapalooza, i Cile, pochi giorni prima della morte di Taylor Hawkins – quella di ieri sera è sembrata una performance rivelatoria, chiarificatrice di un talento che è destinato a restare, a rimanere e a continuare la legacy, la dinastia di suo padre. Almeno, da amanti della musica, lo speriamo.

Il momento di grande commozione ha ovviamente caratterizzato tutto il live, impreziosito da tanti ospiti tra i quali ricordiamo Liam Gallagher a cantare "Rock'n Roll Star" degli Oasis. La commozione ha preso in contropiede Dave Grohl, che è stato costretto a fermarsi subito dopo aver cominciato "Times Like These": l'emozione era troppo forte.

La scaletta

Questa la scaletta del concerto che ha visto tra gli ospiti: Liam Gallagher, Nile Rodgers, Josh Freese, i Supergrass e Brian May:

Liam Gallagher – Foo Fighters

Rock ‘n’ Roll Star

Live Forever

Nile Rodgers – Chris Chaney – Omar Hakim

Let’s Dance

Modern Love

Chevy Metal

Psycho Killer

Children of the Revolution

Justin Hawkins – Josh Freese – The Coattail Riders

Louise

Range Rover Bitch

It’s Over

Wolfgang Van Halen – Dave Grohl – Justin Hawkins – Josh Freese

On Fire

Hot for Teacher

Violet Grohl – Dave Grohl – Alain Johannes – Chris Chaney – Greg Kurstin – Jason Falkner

Last Goodbye

Grace

Supergrass

Richard III

Alright

Caught by the Fuzz

Them Crooked Vultures

Goodbye Yellow Brick Road

Gunman

Long Slow Goodbye

Pretenders – Dave Grohl

Precious

Tattooed Love Boys

Brass in Pocket

James Gang

Walk Away

The Bomber: Closet Queen / Bolero / Cast Your Fate to the Wind

Funk #49

Violet Grohl – Mark Ronson – Chris Chaney – Jason Falkner

Valerie

Brian Johnson – Lars Ulrich – Foo Fighters

Back in Black

Let There Be Rock

Stewart Copeland – Foo Fighters

Next to You

Every Little Thing She Does Is Magic

Geddy Lee – Alex Lifeson

2112 Part I: Overture

Working Man

YYZ

Brian May – Roger Taylor – Rufus Taylor – Foo Fighters

We Will Rock You

I’m in Love With My Car

Under Pressure

Somebody to Love

Love of My Life

Foo Fighters

Times Like These

All My Life

The Pretender

Monkey Wrench

Learn to Fly

These Days

Best of You

Oh! Darling (con Paul McCartney)

Helter Skelter (con Paul McCartney)

Aurora

My Hero