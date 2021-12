Shade contro la canzone di Crisanti, Bassetti e Pregliasco: “Fanno venire voglia di svaccinarsi” Il rapper Shade ha commentato in maniera critica sui social la canzone “Sì Vax” cantata da Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti e Andrea Crisanti.

A cura di Redazione Music

"Fanno venire voglia di svaccinarmi a me vaccinato" scrive su Twitter il rapper Shade parlando della canzone "Sì Vax" cantata da Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti e Andrea Crisanti che ci ha messo pochissimo a diventare virale e a creare non poche polemiche. I tre medici, volti ormai noti in tutte le case italiane, da due anni ospiti di programmi per spiegare agli italiani quello che sta succedendo col Covid e la pandemia, su richiesta della trasmissione di radio Rai 1 "Un giorno da pecora" hanno cantato un testo per convincere a vaccinarsi e lo hanno fatto partendo dalla melodia di Jingle Bells, una delle canzoni più note di questo periodo di festa. Il brano ha avuto un'immediata esplosione già nei minuti successivi alla pubblicazione.

La risposta, però, non è stata unanimemente buona, anzi, c'è chi si è chiesto che senso abbia un brano del genere, cantato anche male. Sono tanti coloro che sotto i social della trasmissione, ma anche in generale su altri social stanno commentando l'esibizione che, chiaramente, partiva da un'intenzione positiva, quella di mettersi in gioco ironicamente per convincere tutti a vaccinarsi, ma che rischia di diventare un boomerang, perché l'effetto per molti è più di imbarazzo, nonostante la chiara nota ironica che voleva avere l'operazione. In tempi in cui i numeri tornano a salire e c'è la variante Omicron.

Sui social il rapper torinese – uno dei freestyler più famosi del Paese – commenta l'operazione con evidente fastidio: "2 anni di gente che è morta, 2 anni che non viviamo più una vita normale, 2 anni che i virologi non ne azzeccano mezza e fanno le star in tv e mo pensano bene di cantare Jingle Bells per convincere i no vax quando al massimo fanno venire voglia di svaccinarmi a me vaccinato" e nei commenti – dove la rinomina "Cringel Bells" – spiega perché non gli è piaciuta l'operazione: "È diventato intrattenimento, questi babbei sono gli stessi che dicevano prima che era un normale raffreddore poi che un vaccinato è immune da contagio… le sparano a caso in diretta nazionale e li pagano pure (in alcune reti li pagano perfino coi nostri soldi)".