Crisanti, Bassetti e Pregliasco cantano “Sì vax”, ma sui social c’è chi fa polemica: “Imbarazzante” I virologi Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco hanno accettato di cantare una canzone intitolata “Sì vax” sulle note di Jingle Bells.

A cura di Redazione Music

Tre dei virologi più noti della televisione italiana, ovvero il Prof Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, Matteo Bassetti, direttore dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e Fabrizio Pregliasco direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano, si sono esibiti in una canzone natalizia. I tre Professori, che in questi due anni hanno accompagnato il pubblico italiano cercando di spiegare tutto quello che stava accadendo, a livello sanitario, nel Paese, hanno accettato l'invito della trasmissione di Radio Rai1 Un giorno da pecora e si sono esibiti in una canzone intitolata "Sì Vax" sulle note del classico natalizio Jingle Bells.

I virologi cantano sulle note di Jingle Bells

In una versione home made, i tre dottori hanno cantato – benché il termine "cantare" sia un po' esagerato – un testo che avrebbe dovuto essere un invito alla vaccinazione, ma l'effetto, a risultato completato, è un po' imbarazzante. Il video mostra i tre dottori che cantano la canzone, il montaggio che li ha alterna e le stonature evidenti per lanciare un messaggio tutto sommato positivo, anche se un po' didascalico: "Sì sì sì vax vacciniamoci se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare. Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu se vuoi andare al bar felice a festeggiar le dosi devi far per fare un buon Natal". Il risultato non ha convinto molto il pubblico, almeno a quello che si legge sui social dove sono in molti a prendere in giro l'iniziativa, qualcuno ritenendo inadatta una cosa del genere per tre professionisti ("Più in basso di così c'è solo da scavare", "Grottesco", "Imbarazzante", "Non so se ridere o piangere", ma c'è anche chi commenta sottolineando l'ironia dei tre virologi ("Bravi, spiritosi e ironici").

Il testo di Sì sì Vax

Sì sì sì vax vacciniamoci

Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar

Felice a festeggiar

Le dosi devi far

Per fare un buon Natal

Mangia il panettone

Vai a fare l’iniezione

Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

Con la terza dose tu avrai feste gioiose

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Sì sì sì vax vacciniamoci

Per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi

Sì sì sì vax vacciniamoci

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu