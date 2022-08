Sette su sette per Elodie: anche Tribale è prima nella classifica dei brani più suonati dalle radio Settimo singolo consecutivo in testa alla classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane per Elodie e la sua “Tribale”.

A cura di Redazione Music

Sono sette i primi posti nella classifica delle canzoni più trasmesse nelle radio italiane per Elodie, che mette a segno l'ultimo colpo con "Tribale". La cantante, infatti, ha confermato ancora una volta come stia sempre centrando l'obiettivo di scegliere canzoni – il cui testo è cofirmata assieme Federica Abbate e Jacopo Ettorre – che riescono a diventare dei tormentoni per gli ascoltatori, grazie anche alle radio, appunto, che amano le sue sonorità pop, i suoi hook e decidono di passarla sempre di più. "Mi resta di te, mi resta di te, un riflesso di mare, un segno tribale, mi resta di te, anche senza di te l’istinto naturale di venirti a cercare: tribale", abbiamo sentito tantissimo il ritornello della canzone della cantante romana che torna in vetta dopo il successo di "Bagno a mezzanotte", altra canzone con cui ha conquistato questa estate.

Dopo qualche anno di gavetta e ricerca di un'identità musicale, quando sembrava che le porte si stessero chiudendo, Elodie è riuscita a trovare la chiave giusta, senza mai perdersi d'animo e senza mai perdere la bussola, sbagliando, talvolta, ma riuscendo a tagliarsi uno spazio sonoro che ha pian piano allargato – grazie anche a una visibilità sempre maggiore – anche a un discorso sociale da portare avanti parallelamente a quello musicale. Sono linee separate che fanno parte, però di un unico percorso. Già con "This is Elodie" aveva tracciato una sua immagine pop che, in attesa del seguito, sta mantenendo con una serie di singoli ballabili e feat azzeccati.

"Tribale", che è stato certificato oro e conta circa 11 milioni di stream su Spotify e 7 milioni di views su Youtube, segue il successo di "Bagno a mezzanotte" (doppio disco di platino), "Vertigine" (disco di platino), "Guaranà" (doppio disco di platino), "Andromeda" (disco di platino), "Margarita" (triplo disco di platino) e la collaborazione in "Pensare male" dei The Kolors (disco di platino). Tutte canzoni che sono volate in testa alla classifica Earone dei singoli più trasmessi dalle radio italiane, che questa volta vede lei prima, Black Eyed Peas (feat David Guetta e Shakira") con Don't You Worry seconda e "Tropicana" dei Boomdabash e Annalisa in terza posizione.