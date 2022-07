Sarà possibile ascoltare “Brividi” di Mahmood e Blanco nella radio di Fortnite “Brividi” di Mahmood e Blanco è il primo brano italiano a comparire nella radio Power Play della realtà videoludica Fortnite.

A cura di Vincenzo Nasto

Mahmood e Blanco su Fortnite, 2022

Dopo il concerto di Marshmello, Travis Scott e Ariana Grande, anche l'Italia arriva su Fortnite grazie a uno dei brani più virali del 2022. Stiamo parlando di "Brividi" di Mahmood e Blanco, il primo singolo italiano a esser stato inserito nella Power Play del gioco online, che conta oltre 350 milioni di giocatori iscritti a Epic Games. Un debutto celebrato da migliaia di giocatori italiani che hanno clippato le loro avventure nel mondo digitale, con in sottofondo il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2022 e che ha partecipato all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino. L'accesso del singolo a una playlist così accessibile potrebbe provocare un aumento considerevole anche degli ascolti sulle piattaforme di streaming musicale.

Brividi nella Power Play di Fortnite

L'attenzione della Epic Games, casa videoludica che detiene i diritti di Fortnite, per i nuovi protagonisti della musica mondiale è sempre stata percepita dagli utenti del gioco. Basti pensare agli scorsi anni, quando in collaborazione con gli artisti più virali al mondo, dal dj Marshmello al rapper americano Travis Scott, senza dimenticare Ariana Grande, la piattaforma ha deciso di creare eventi virtuali, una promozione combinata che ha puntato i riflettori sull'esperienza videoludica. Lo sguardo della Epic Games si è rivolto anche al panorama musicale europeo, come sottolinea l'inserimento di uno dei brani che ha partecipato all'Eurovision Song Contest 2022. Si tratta di "Brividi" di Mahmood e Blanco, la canzone che ha entusiasmato il Festival di Sanremo 2022, proclamata vincitrice della kermesse nazionale. Oltre 100 milioni di ascolti su Spotify, un numero destinato a crescere.

Un concerto italiano sulla piattaforma

Oltre 350 milioni di giocatori su Fortnite ora potranno accedere alla radio Power Play, sintonizzandosi con la radio in-game, e avranno la possibilità di ascoltare artisti del calibro di Justin Bieber, Miley Cyrus, Camila Cabello, e questa volta anche una delle coppie musicali italiane più importanti del 2022. La proiezione del singolo "Brividi", tra i brani italiani più ascoltati sulla piattaforma di Spotify, potrebbe dare in futuro l'opportunità al pubblico italiano di vedere i due protagonisti in un concerto virtuale su Fortnite. Molto più vicino invece potrebbe sembrare un'esibizione virtuale dei Maneskin, la band romana che ha già conquistato gli Stati Uniti, e che potrebbe ritrovare in quello spazio virtuale, l'ennesima fetta di pubblico a cui rivolgersi.