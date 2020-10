Tra gli appuntamenti televisivi più attesi del prossimo anno c'è, senza dubbio il Festival di Sanremo, che rappresenta anche la manifestazione canora più importante dello spettacolo italiano, come di consueto viene data la possibilità anche agli emergenti nel mondo della musica di farsi conoscere, e infatti è stata pubblicata la lista dei 61 ammessi alle selezioni della nuova edizione di Sanremo Giovani, tra cui spuntano anche nomi già noti nel panorama musicale italiano e altri volti conosciuti tramite la partecipazione ai talent show.

La Municipal, Greta Zuccoli e Cara

Come accennato, tra i nomi di coloro che vedremo contendersi il posto nelle Nuove Proposte sanremesi ci sono anche personalità già note nel mondo della musica. Iniziamo con un gruppo piuttosto conosciuto, La Municipàl, che già si è esibito in manifestazioni importanti come il Concerto del Primo Maggio. A loro si aggiunge anche il nome di CARA, pupilla di Fedez, con la quale il rapper ha duettato in più occasioni, come dimostra il singolo dello scorso aprile, Le feste di Pablo. Altro nome noto è quello di Greta Zuccoli che proprio questa estate ha partecipato al tour di Diodato, il vincitore di Sanremo 2020.

Gli ex talent tra gli ammessi a Sanremo Giovani

Nella lista dei 61 ammessi alla selezione, però, ci sono anche dei volti noti al pubblico televisivo vista la loro partecipazione ai più noti talent show del piccolo schermo. Troviamo, infatti, Giulia Molino, ex finalista dell'ultima edizione di Amici che si presenta con il brano "Napoles". Ma troviamo anche dei partecipanti di X Factor come Martina Attili che si presenta con il brano "Più forte del mare" e anche i Sierra, il duo che partecipò al talent di Sky, che porta un brano dal titolo "Mezze lune". Altro ex partecipante ad un talent show è Mattia Lever che, da bambino, fu uno dei concorrenti di "Ti lascio una canzone" e poi partecipò anche a The Voice of Italy nel 2013, trovandosi nel team di Riccardo Cocciante. Tra i noti volti televisivi c'è anche quello di Francesco Monte, vera sorpresa di queste selezioni.