Boom per la prossima edizione di Sanremo Giovani. La kermesse quest'anno conta un notevole incremento di iscrizioni di giovani artisti ammessi: 961. Un record per la manifestazione musicale, un segnale forte anche contro l'emergenza sociosanitaria.

Record di partecipazioni

Battuto il record di iscrizioni per il direttore artistico Amadeus e per la commissione musicale, che hanno ricevuto 961 domande di partecipazione per la kermesse di Sanremo Giovani 2021. Un incremento di 119 unità rispetto allo scorso anno e che vede il sud in testa per numero di partecipanti. La composizione è molto omogenea con 402 dal sud, 268 dal centro e 257 dal nord Italia. Ma non solo, perché sono aumentate anche le richieste dall'estero con 34 iscrizioni accettate. A guidare tutte le regioni è il Lazio con 179 artisti partecipanti tra gruppi e solisti.

Le dicharazioni di Amadeus

Amadeus ha dichiarato attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram di essere molto felice per la partecipazioni di così tanti ragazzi: "A tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a Sanremo Giovani va il mio grazie e il mio in bocca al lupo. Abbiamo raggiunto un vero e proprio record di iscrizioni, selezionare i brani più belli sarà un'impresa al tempo stesso difficile ma affascinante. A tutti vanno i complimenti per il lavoro straordinario. Il percorso verso il Teatro Ariston e il Festival di Sanremo inizia, come ogni anno, da voi". Protagonisti per questa edizione 867 cantanti singoli, di cui 336 donne e 531 uomini, e 94 gruppi.

Cosa succede adesso

Nella prima fase di ascolto, la commissione di ascolto valuterà tutte le canzoni consegnate dagli artisti. Le canzoni scelte porteranno l'artista a doversi esibire dal vivo davanti alla commissione musicale. La decisione della stessa porterà poi gli artisti a partecipare o meno alla manifestazione Sanremo giovani.