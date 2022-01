Sanremo 2022, parla il sindaco: “Non sarà un Festival al 100% di presenze” Il sindaco ha anticipato che andranno prese delle misure in seguito all’aumento dei contagi: “Non sarà un Festival al 100%, non sarà come nel 2019 ma nemmeno come l’anno scorso”.

Sono giornate decisive per il futuro del Festival di Sanremo 2022. Il sindaco della città, Alberto Biancheri, ha dichiarato che "non sarà un Festival al 100%". I contagi da Covid-19 stanno salendo, pertanto andranno prese una serie di misure. Quello che pare abbastanza chiaro, è che non sarà un Festival come quello del 2019, ovvero "a porte aperte", ma il sindaco ha detto chiaramente che "non si può neppure paragonare a quello dello scorso anno". Si esclude ogni possibilità circa l'utilizzo di un palco-struttura all'aperto, ma c'è un tavolo aperto per un evento laterale presso l'auditorium Alfano.

Le parole del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri

Alberto Biancheri è intervenuto ai microfoni dell'Ansa, durante una visita alla Asl con il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "Vediamo cosa succederà da qui al 10 gennaio, ma sarà un Festival con il pubblico, anche se non sarà un Festival al cento per cento come quello del 2019, ma non si può neppure paragonare a quello dello scorso anno. Non ci sarà un palco all'aperto, tuttavia stiamo lavorando con la Rai a un evento all'auditorium Alfano i cui dettagli sono in discussione". La chiusura rende chiara l'incertezza e la grande cautela con cui si sta per affrontare Sanremo 2022: "Sicuramente sarà un Festival che fino a tre mesi fa nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di dover affrontare. Purtroppo i contagi sono alti".

Sanremo 2022: il caso Gianni Morandi e le ipotesi sulla conduzione

Il Festival di Sanremo 2022 sarà il settantunesimo della sua storia e si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022. Sarà il terzo Festival condotto da Amadeus e, per adesso, le ipotesi di una co-conduzione prevedono una staffetta: una co-conduttrice differente a sera. Non ci sarà Fiorello. C'è stato subito un caso che ha tenuto banco nelle ultime ore, quello relativo alla canzone in gara di Gianni Morandi, postata erroneamente sui social network. La Rai ha deciso di mantenerlo in gara, riconoscendo l'errore involontario del cantautore.