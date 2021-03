Chiusa non senza problemi la serata delle cover, la quarta serata, quella del venerdì, è quella in cui per la prima volta si sentono di fila tutte le canzoni dei 26 Big in gara, con una classifica ad hoc. Ma questa è anche la serata in cui si comincia a entrare nel vivo della gara con la vittoria delle Nuove proposte.

Annalisa 6.5

in foto: Annalisa

Perfetta, Annalisa, elegantissima nel tailleur panna e nella performance senza inutili orpelli e con una grande voce. La canzone cresce ascolto dopo ascolto.

Aiello 6

L'esordio con inciampo ha dato ad Aiello una voglia matta di spaccare il palco e questa volta è molto più sicuro, all'inizio l'impressione è che voglia spaccare tutto, è la performance migliore per ora, anche se, dai, quelle urla ci lasciano interdetti. Meno quell'uh! finale.

Maneskin 7

Quel palco sembra sempre troppo piccolo per i Maneskin, che hanno 20 anni, la voglia di spaccare tutto e diversi da tutti quelli che li precedono e seguono. Restano a galla, sono fighi, stilosi e suonano.

Noemi 6.5

Noemi ritorna per questa quarta serata con la solita grazia, la sua Glicine si fa ascoltare e lei è radiosa come non mai, una radiosità grintosa che ci piace.

Orietta Berti 7

La canzone di Orietta Berti, come detto, non è la nostra tazza di tè, ma è impossibile non restare a bocca aperta quando canta, e anche quando non canta e diventa troll per tutti.

Colapesce e Dimartino 8.5

Se qualcuno vi chiede dove sia il cantautorato italiano, che fine abbia fatto la bella musica avete un lungo catalogo da consigliargli, quello di Colapesce e Dimartino e quello di Colapesce Dimartino (come duo). Questa "Musica leggerissima" è bellissima e questa sera loro sembrano più a proprio agio sul palco.

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band 7

Dopo Leonardo Da Vinci tocca a Dalì, Gazzè mette in mostra personaggi storici, mostra il suo trasformismo e il gusto teatrale, che danno un tocco di classe a questa "Il farmacista" che ormai ci fa urlare senza remore che "si può fare!"

Willie Peyote 7

La stoffa c'è, lo sapevamo, e si vede. Il pezzo continua a essere centrato, testo tosto (scusate) e ottima performance, molto incentrata sul far arrivare il testo.

Malika Ayane 7

Ci piace così, com'è lei, grandissima, con un pezzo che cresce esponenzialmente a ogni ascolto

La Rappresentante di Lista 8

Che bravi che sono loro, forse quelli più in grado di sfruttare il palco dell'Ariston, con un bel pezzo uptempo e la capacità di stare in scena e poi Veronica Lucchesi è già icona.

Madame 8

Questa sera ancora più centrata, caccia una versione di "Voce" sublime, tiene il palco benissimo, emoziona e convince. Brava madame.

Arisa 7

Ad Arisa il pezzo che le ha scritto Gigi D'Alessio piace veramente tanto e si sente. Canta benissimo, interpreta meglio, lei è una certezza e a volte qualcuno lo dimentica e si fissa sulle cose sbagliate. Arisa ha voce, talento e repertorio.

Coma_Cose 7

I Coma_Cose hanno trovato una dimensione personale bellissima sul palco dell'Artiston e la loro Fiamme negli occhi ne risente in bene. Bravissimi e intensi

