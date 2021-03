Gio Evan ha dormito in tenda (allestita sulla terrazza dell'hotel di Sanremo) prima di esibirsi sul palco del Festival. Amadeus lo ha definito il più indecifrabile del Festival, che sta per esibirsi sul palco con il suo brano Arnica nel corso della seconda serata. Per stemperare la tensione e rimanere fedele alle sue attitudini, l'artista e poeta di Molfetta ha preferito non trascorrere la notte comodamente nella sua stanza, ma specifica: "La tenda rappresenta la mia attitudine, la mia esperienza di vita, non è un simbolo di sfida".

Gio Evan spiega la scelta di dormire in tenda a Sanremo

Intervenuto in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane poco prima dell'inizio del Festival, Gio Evan aveva mostrato la sua dimora originale: "Ho fatto installare una tenda grande sul terrazzo dell'albergo", ha spiegato. "L'ho fatto per trattenermi, per posticipare l'esplosione, per portare un po' della mia casa". Non a caso Gio Evan si definisce un giramondo, che ha viaggiato in bicicletta per l'Europa e il Sud America, dove uno sciamano gli avrebbe dato il nome d'arte con cui si è fatto conoscere in Italia. Rispondendo ai commenti ad uno dei suoi ultimi post su Instagram, il cantante ha spiegato la sua scelta:

Ragazzi sia chiaro, non sono in una foresta, né tra i deserti. il protocollo è giustamente rigido quanto altrettanto illegale bivaccare in giro.

Un albergo gentile mi ha dato un terrazzo per permettermi questo desio che avevo.

la tenda rappresenta la mia attitudine, la mia esperienza di vita, non è un simbolo di sfida.

Se state prendendo tutto questo per umiltà o ostentata umiltà, vi state sbagliando. e ciò manco mi interessa a dir il vero.

voglio divertirmi come quando sono sul bosco di casa mia, voglio fare quello che mi fa stare bene.

Un maestro mi disse, una volta: Casomai dovessi trovarti, un giorno, di fronte a un popolo di sordi, è tuo compito non smettere di cantare.

Gio Evan a Sanremo 2021 con "Arnica"

Gio Evan è tra i cantanti Big in gara a Sanremo 2021 nella categoria Campioni, con il brano "Arnica". Giovanni Giancaspro, vero nome del cantautore e scrittore, è molto conosciuto per le sue poesie facili, ma un po’ meno “nel giro” di quelli che una volta si chiamavano indipendenti. Evan arriva sul palco dell’Ariston con milioni di stream. Scrittore e poeta molto noto, è salito agli onori della cronaca quando Elisa Isoardi citò una sua frase per lasciare Matteo Salvini.