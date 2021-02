Mancano poche settimane a Sanremo 2021 e man mano che la data d'inizio si avvicina emergono nuovi particolari relativi alle varie serate del Festival. Confermata la presenza di Ornella Vanoni sul palco dell'Ariston nella serata conclusiva, ovvero quella del 6 marzo, arriva la notizia che ad accompagnarla in un duetto inedito sarà Francesco Gabbani.

Cosa canteranno Gabbani e Ornella Vanoni

L'accoppiata tra il cantante toscano e la diva della musica italiana in realtà riprende un connubio a cui si assiste già nell'ultimo album pubblicato dalla Vanoni, ovvero "Unica" che è uscito il 29 gennaio scorso per BMG. Tra i singoli presenti nel nuovo disco della cantante c'è "Un sorriso dentro al pianto" di cui Gabbani firma la musicaGabbani firma la musica e insieme a Pacifico e la stessa Ornella Vanoni anche il testo. I due, quindi, si troveranno ad esibirsi in questa emozionante performance che li vedrà protagonisti sul palco dell'Ariston con uno dei brani che, tra l'altro, è già passato in radio riscuotendo un grande successo e classificandosi come uno dei singoli più ascoltati delle ultime settimane.

Gli ospiti di Sanremo 2021

Il direttore artistico del Festival aveva già dichiarato di voler omaggiare la cantante per la sua incredibile carriera e non erano mancate indiscrezioni su una possibile performance con Fiorella Mannoia. La cantante, che lo scorso novembre ha superato il Covid-19, è pronta a tornare sul palco dell'Ariston dove è stata protagonista anche lo scorso anno, dove figurava tra i partecipanti in gara alla kermesse canora, stavolta, però, sarà in veste di ospite e nel corso delle precedenti serate Amadeus ha voluto al suo fianco altri esponenti della musica italiana come i Negramaro, Giorgia e ancora, Elodie, Achille Lauro, ma ci saranno senza dubbio altri nomi di grandi artisti che spunteranno nel corso di questi giorni che precedono l'inizio della 71esima edizione di Sanremo.