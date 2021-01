C'è la mano di Francesco Gabbani dietro il testo di "Un Sorriso dentro al pianto", prossimo singolo di Ornella Vanoni, una delle artiste italiane più note, che ha scelto un brano scritto dall'ex vincitore del Festival di Sanremo. Il singolo farà parte del prossimo progetto della cantante, Unica, che uscirà il prossimo 29 gennaio. La canzone, invece, sarà disponibile a partire dall'8 gennaio e sarà un brano che "assomiglia al tempo che viviamo, io mi ritrovo in ogni canzone che canto perché la faccio mia usando sempre il sentimento. Mi piace molto lavorare in team con altri autori e musicisti, soprattutto in studio, si crea una fusione meravigliosa dalla quale nascono sorprese" stando a quanto dichiarato dalla stessa cantante nel comunicato stampa con cui lancia la canzone.

La collaborazione di Gabbani

Il cantautore di Pistoia ha firmato il testo assieme alla stessa Ornella Vanoni e a Pacifico, mentre la musica è completamente a sua. Una firma importante dal momento che "Un sorriso dentro al pianto" è il primo inedito di Ornella Vanoni da otto anni a questa parte, segnando anche il suo cambio di etichetta, con il passaggio alla BMG. Il primo singolo di un album, "Unica", che arriva a 8 anni, appunto, da "Meticci (Io mi fermo qui)", ultimo album in studio a cui era seguita la raccolta "Un pugno di stelle": in totale i brani dell'album saranno 10, per un progetto prodotto da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua.

Il duetto con Virginia Raffaele

La canzone sarà anche accompagnata da un video girato dalla fotografa e videomaker Marta Bevilacqua per le strade di Parigi. L'artista è anche l'autrice degli scatti di copertina sia dell'album che del singolo: "In ognuno di questi ritroviamo il tema del giallo che ha ispirato tutto il progetto". Insieme a Ornella Vanoni ci saranno anche Carmen Consoli, che duetta con lei in "Carezza d'autunno" e Virginia Raffaele, che della cantante è imitatrice, in "Tu Me". La cantante, quindi, si butta alle spalle il Covid, di cui era risultata positiva lo scorso ottobre.