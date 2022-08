Sangiovanni senza confini: dopo Malibù in Svizzera, Mariposas è disco di platino in Spagna Il successo del cantante non si ferma all’Italia. Dopo il record in Svizzera con “Malibù”, Sangiovanni con “Mariposas”, cantata con Aitana, ha conquistato la certificazione di platino in Spagna.

A cura di Vincenzo Nasto

Sangiovanni e Aitana 2022, foto ufficio stampa

"Farfalle" si trasforma in "Mariposas" e conquista anche la Spagna. Il brano di Sangiovanni, presentato al Festival di Sanremo 2022, ha ormai conquistato il triplo disco di platino in Italia, con oltre 300mila copie vendute, ma non si ferma qui. Perché la sua versione spagnola, in collaborazione con la cantante andalusa Aitana, dal titolo "Mariposas", aveva conquistato solo dopo pochi giorni un disco d'oro nella penisola iberica. Poche ore fa, invece, l'industria discografica spagnola ha decretato il livello successivo per il brano, che è stato certificato disco di platino: un'abitudine ormai per il cantante vicentino, che solo qualche anno fa, aveva vissuto le stesse emozioni in Svizzera con la viralità di "Malibù": prima il disco d'oro e poi la certificazione come disco di platino, il primo concorrente nella storia di Amici a farlo.

La certificazione di platino di Mariposas

È passato solo un mese dall'uscita di "Mariposas", la versione spagnola del brano presentato al Festival di Sanremo da Sangiovanni, uno dei più giovani interpreti della canzone leggera italiana degli ultimi anni. Il cantante vicentino infatti, dopo il grande successo di "Farfalle", con oltre 47 milioni e mezzo di ascolti su Spotify, aveva deciso di estendere il brano nella penisola iberica con una collaborazione internazionale. In "Mariposas", affianco a lui, compare la cantante spagnola Aitana. Il brano, pubblicato lo scorso 3 giugno, conta ormai 20 milioni di streaming su Spotify, è stato certificato disco di platino per le oltre 40mila copie vendute.

La cover di Sangiovanni della band K-Pop Ive

Dall'Italia alla Spagna, fino ad arrivare in Corea del Sud. Nelle scorse settimane, il brano ha raggiunto una viralità improvvisa su TikTok, anche grazie alla girl band K-Pop IVE. Le cantanti, ospiti della web serie 1theK Originals, hanno eseguito un medley di cover delle hit a livello mondiale, tra cui compare anche "Farfalle" di Sangiovanni, cantata rigorosamente in italiano. Una linea narrativa che solo qualche mese fa aveva permesso ai Rolling Quartz, band rock sud coreana, di pubblicare una cover di "Zitti e Buoni" dei Maneskin e ancora più recentemente la condivisione sui social del fratello di Jungook dei BTS della cover "Beggin'" dei Maneskin.