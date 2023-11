Salmo e Noyz Narcos, dopo il terzo disco più ascoltato al mondo annunciano due live a Milano e Roma Noyz Narcos e Salmo hanno annunciato due concerti per lanciare il loro primo joint album CVLT: i due rapper suoneranno a Milano e Roma.

A cura di Redazione Music

CVLT, il primo joint album tra Salmo e Noyz Narcos, due dei rapper che hanno scritto la storia del genere, ha esordito al terzo posto nella classifica Spotify degli album più ascoltati al mondo in streaming nel weekend d'esordio. Un risultato che conferma l'attesa per l'album e che porta dritti dritti ai due live annunciati dai rapper: Salmo e Noyz, infatti, annunciano Hellraisers, ovvero due speciali date evento previste a Milano e Roma nel 2024 in cui ripercorreranno i loro successi e presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del joint album (qui potete leggere la recensione di Fanpage)

I due rapper, quindi, saranno protagonisti sabato 15 giugno alla Fiera Milano Live – Rho e venerdì 21 giugno al Rock in Roma. Sono questi i primi due concerti annunciati, in attesa di capire se saranno aggiunte delle date estive. I biglietti per le due date saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 9 novembre 2023 dalle ore 15:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 14 novembre 2023 alle ore 11:00. I joint album non sono una novità, ma questo tra Salmo e Noyz resta comunque un evento e non a caso ha raccolto già milioni di stream e di visualizzazioni su Youtube, anche perché unisce due immaginari per certi versi simili, che i due hanno voluto valorizzare.

Un album che pesca a piene mani nel rap ma anche nell'immaginario horror del Cinema, con continui rimandi alle proprie carriere, perché resta comunque una celebrazione di due artisti che, ognuno a modo proprio, ha scritto pezzi che sono dei classici. Alle produzioni troviamo, oltre allo stesso Salmo anche Luciennn, Sine e Ford78, mentre tra i feat ci sono Marracash, Kid Yugi, Coez e Frah Quintale. A proposito dei riferimenti al cinema horror, l'album è stato lanciato da corto speciale prodotto da Think Cattleya e Maestro, scritto e diretto da Dario Argento, affiancato alla regia dal duo YouNuts! che aveva già girato video cult come "Rob Zombie" e "Faraday"