Rock in Roma, Isobel Kinnear e Nicolò De Devitiis conduttori del concerto degli allievi di Amici 22 Il profilo social di Amici ha annunciato che Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear presenteranno il concerto degli allievi del talent show al Rock in Roma il prossimo 11 giugno 2023. Lo spot dell’evento vede la ballerina e il volto de Le Iene protagonisti.

A cura di Gaia Martino

Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear saranno i presentatori del concerto dei ragazzi di Amici 22. Gli allievi dell'ultima edizione del talent show di Maria de Filippi si esibiranno sul palco dell'Ippodromo di Capannelle, a Roma, il prossimo 11 giugno 2023. Tutti i protagonisti del programma conclusasi con la vittoria di Mattia Zenzola porteranno in scena il loro talento al Rock In Roma, uno dei Festival più seguiti d'Europa.

L'annuncio di Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear

Con un video condiviso sui profili social di Amici 22, sono stati presentati i conduttori del concerto dell'11 giugno a Roma che vedrà protagonisti sul palco gli allievi del talent show da poco terminato. Nicolò De Devitiis, volto de Le Iene, e Isobel Kinnear, ballerina australiana conosciuta nell'ultima edizione del programma, presenteranno l'evento: "È UFFICIALE: Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear saranno i presentatori del concerto dell’11 Giugno dei ragazzi di Amici22 Full Out e vi aspettano alle ore 21.00 al Rock In Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle! Correte su wittyTV.it per partecipare all’evento", le parole a corredo del video.

"Impazzisco", il commento di Angelina Mango, "Questo è un sogno" quello di Niveo. Ramon Agnelli, ballerino seguito dalla maestra Celentano, ha invece scherzato: "Raga, ma Isobel Kinnear che presenta? Sto volando". Poi ancora Gianmarco Petrelli: "Grandissimo Nicolò De Devitiis, sono un tuo grande fan".

Gli allievi di Amici 22 al Rock In Roma

I protagonisti del concerto al Rock in Roma l'11 giugno 2023 saranno i giovani allievi di Amici 22. Tutti coloro che hanno vissuto nella casetta dell'ultima edizione saliranno sul palco, sia i cantanti che i ballerini. I nomi presentati nel videoclip condiviso poche ore fa: