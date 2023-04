Gli allievi di Amici 22 al Rock in Roma 2023: l’11 giugno il concerto esclusivo Gli allievi di Amici 22 parteciperanno al Rock In Roma 2023: tutti i concorrenti dell’edizione in corso del talent show prenderanno parte al Festival, uno tra i più famosi d’Europa. Date e info del concerto esclusivo.

A cura di Gaia Martino

Per gli allievi di Amici di Maria de Filippi 2023 oggi è arrivata una sorpresa. Nel daytime del talent show andato in onda questo pomeriggio di giovedì 27 aprile i ragazzi sono venuti a conoscenza della loro prossima partecipazione al Rock In Roma in programma per l'11 giugno 2023. Si tratta di uno dei Festival più seguiti d'Europa, al quale partecipano artisti non solo italiani: tra i nomi internazionali scelti per quest'anno anche Maluma e Paul Weller. L'evento esclusivo si terrà all'Ippodromo di Capannelle, a Roma. Tutti i protagonisti dell'edizione in corso porteranno in scena il loro talento.

Il concerto esclusivo degli allievi di Amici 22

L’11 Giugno gli allievi di Amici 22 si esibiranno al Rock in Roma, presso l’Ippodromo di Capannelle, con un concerto esclusivo. I profili social del talent show hanno invitato i fan ad acquistare la compilation Full Out: presto saranno annunciate le modalità per partecipare all'evento.

Il Rock In Roma 2023: le date e gli artisti che parteciperanno al Festival

Da giugno ad agosto tornerà il Rock In Roma con la 13esima edizione: si tratta di uno dei Festival più importanti d'Europa che con la sua lineup multigenere spazia tra una varietà di artisti nazionali e internazionali di maggiore successo. Quest'anno si terrà in diverse location della Città Eterna: all'Ippodromo delle Capannelle, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, al Teatro Romano di Ostia Antica e al Circo Massimo. Per l'edizione 2023 tra gli artisti che si esibiranno già confermati ci sono Lazza (il 3 luglio), Coez (il 9 luglio), Maluma (il 12 luglio), Salmo (il 13 luglio), Sfera Ebbasta e Shiva (il 26 luglio). Poi ancora Geolier (18 giugno), Rosa Chemical (22 luglio), gli Articolo 31 (il 19 luglio). Oggi è stato svelato anche il concerto degli allievi di Amici dell'edizione in corso in programma per l'11 giugno.