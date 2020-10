Periodo d'oro per il rapper Rocco Hunt e la cantante spagnola Ana Mena, che rinnovano la testa della classifica Youtube come artisti più seguiti in Italia nell'ultima settimana. A questo traguardo si aggiunge anche la tripla certificazione di platino del brano "A un passo dalla luna", il tormentone estivo arrivato a quasi 100 milioni di stream tra Spotify e Youtube. Per l'occasione, Rocco Hunt ha mantenuto una promessa fatta alla cantante spagnola, tingendosi di rosso i capelli per il traguardo del terzo platino aggiudicato.

La prima posizione in classifica

Rocco Hunt rimane l'artista più seguito su Youtube anche per questi settimana, a dispetto del 5% degli ascolti persi. Il rapper salernitano, legato durante la scorsa estate alla collaborazione con la cantante spagnola Ana Mena per il singolo "A un passo dalla luna", supera Gigi D'Alessio nella classifica di Youtube Italia. Il singolo con Ana Mena è ancora presente nelle classifiche dei singoli più ascoltati, collezionando quasi 100 milioni di stream tra Spotify e Youtube. Un successo che lo mette davanti al ritorno in chiave rap di Gigi D'Alessio con il suo ultimo album "Buongiorno", una riedizione di brani classici dell'autore napoletano reinterpretati con artisti della scena hip hop campana. Tra questi anche Geolier, che ha collaborato nell'album in tre brani: oltre alla title track, lo ritroviamo in "Comm' sì femmn" e "Comm' si fragile". Nel frattempo si posiziona al terzo posto, consacrato dal suo album d'esordio "Emanuele" e la repack "Marchio Registrato". Un podio tutto campano per Youtube Italia.

La scommessa con Ana Mena

Nel frattempo, è arrivata la notizia dell'ennesima certificazione del successo "A un passo dalla luna": il singolo è tre volte disco di platino, un successo incredibile festeggiato dai due protagonisti. Ma in che modo? Rocco Hunt ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto di una conversazione risalente a prima dell'uscita del singolo, in cui il rapper dopo aver ascoltato il verso registrato da Ana Mena, le aveva promesso di tingersi i capelli di rosso nel caso in cui il brano sarebbe stato certificato tre volte disco di platino. Dopo la pubblicazione del risultato ieri da parte della Fimi, Rocco Hunt ha deciso di compiere il grande gesto, postando una foto di lui con una sfumatura rossa nei capelli. I fan sono rimasti molto sorpresi dalla novità, ancora di più il manager Francesco Facchinetti che gli ha rivolto una domanda: "Ma al platino in Spagna cosa combini?". Nel frattempo Ana Mena aveva commentato allora nella loro chat: "Que Loco", sintomo di un successo così grande da essere quasi insperato.

La classifica degli artisti più seguiti in Italia su Youtube questa settimana