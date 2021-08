La classifica degli album più venduti non vede né Sangiovanni né Maneskin in testa, ma Rkomi Nonostante i numeri che stanno facendo, né Sangiovanni, né i Maneskin riescono a scalzare dalla testa della classifica FIMI degli album più venduti/ascoltati della settimana “Taxi Driver” di Rkomi, il cantante che per la terza settimana non consecutiva (sono due quelle di seguito, però) è al primo posto.

A cura di Redazione Music

Nonostante i numeri che stanno facendo, né Sangiovanni, né i Maneskin riescono a scalzare dalla testa della classifica FIMI degli album più venduti/ascoltati della settimana "Taxi Driver" di Rkomi, il cantante che per la terza settimana non consecutiva (sono due quelle di seguito, però) è al primo posto, in una classifica che non vede enormi cambiamenti, anche per le poche uscite di queste ultime settimane. Era no riusciti a volar in testa alla classifica Tony Effe ed Emis Killa che per una settimana erano riusciti a rompere l'equilibrio creato dai Maneskin e Sangiovanni oltre a Billie Eilish, col suo ritorno "Happier than ever". Perché, si sa, l'estate è periodo di tormentoni ma, almeno in Italia, non di uscite di album (negli Usa sono usciti, invece, due pezzi da novanta come Eilish e Lorde).

La top 10 della settimana

Rkomi continua la sua cavalcata in testa, invece, con l'album che da 16 settimane è in classifica e che si mette alle spalle rispettivamente "Teatro d'ira Vol.1", ovvero il ritorno dei Maneskin uscito in contemporanea con la partecipazione a Sanremo e "Sangiovanni", Ep omonimo del secondo classificato dell'ultima edizione di Amici. I primi sono reduci da settimane intense con ottimi risultati in giro per il mondo, posizioni alte nelle classifiche americane e la testa della Global Chart di Spotify per tre settimane (ad oggi resiste comunque in quarta posizione), mentre il secondo ha in "malibàù" uno dei tormentoni estivi e il seguito di fan è impressionante. In quarta posizione sale Fred De Palma con "Unico" che si scambia il posto con Madame e l'album d'esordio omonimo, mentre in sesta posizione sale "Ahia!" dei Pinguini tattici nucleari. Settimi i Boomdabash con il loro best of, davanti a Billie Eilish, mentre torna in top 10 Aka7even con l'album omonimo. Chiude la top 10 "Gemelli. Ascendente Milano" di Ernia.

La classifica dei singoli con Mi fai impazzire

Non cambia nelle prime posizioni la classifica dei singoli di questa settimana. In testa, infatti, c'è ancora "Mi fai impazzire" la hit estiva messa a punto da Sfera Ebbasta e Blanco, che si mette alle spalle due successi estivi come "Mille", la canzone che ha unito Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, e proprio "Malibù" di Sangiovanni con "Makumba" di Noemi e Carl Brave e "Un bacio all'improvviso" di Rocco Hunt e Ana Mena che seguono a ruota. Ingresso più alto pr "Stay", la canzone di Kid Laroi e Justin Bieber.