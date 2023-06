Ricordate Moreno? Che fine ha fatto il rapper: da Amici a Che Confusione fino all’Isola dei Famosi Ricordate Moreno? Il rapper diventato famoso grazie alla vittoria della 12° edizione di Amici e alla pubblicazione del singolo Che Confusione. Ecco che fine ha fatto.

A cura di Vincenzo Nasto

Lo scorso 26 maggio, il nome del rapper genovese Moreno, pseudonimo di Moreno Donadoni, è ritornato a circolare su alcuni forum e gruppi di rap italiano, come CMC. Il rapper infatti era stato citato nella settima traccia del nuovo album di Baby Gang Innocente, esattamente in Freestyle 2, dove l'autore del brano canta: "Mo-Mo-Moriremo come i dischi di Moreno, solo che noi pagheremo i peccati in cimitero". Sono passati solo pochi giorni e Moreno sul suo profilo Instagram ha fatto apparire un freestyle in cui attacca il rapper marocchino, aprendo una parentesi di interesse nei suoi confronti. Un silenzio dovuto anche alle poche pubblicazioni avvenute negli ultimi anni: basti pensare che il suo ultimo album, Slogan, risale al 2016. Che fine ha fatto Moreno?

Il percorso di Moreno incomincia nei primi anni '10 del rap italiano, in un tentativo di escalation legato al modello purista dei rapper italiani. Dopo aver girato l'Italia per competizioni di freestyle, si aggiudica nel 2011 il Tecniche Perfette. La gara è un lasciapassare per il mercato mainstream, che in quegli anni vedeva poco altro, oltre i volti noti: Club Dogo, Marracash, Fabri Fibra etc. In questo spazio buio e con poche vie d'uscita, la sua partecipazione a MTV Spit, programma condotto dallo stesso Marracash in cui i concorrenti si sfidavano in gare di freestyle si ferma alla semifinale contro Fred De Palma. E lì che l'incontro tra la televisione e Moreno sembra ribaltare il suo percorso, anche perché dopo alcuni mesi, diventerà il primo rapper a partecipare al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Il suo ingresso sarà salutato dal pubblico di amici con iniziale torpore, mentre nelle community di rap italiano, il suo ingresso segna un distacco che poche volte sembrerà ricucirsi, quasi mai definitivamente.

Anche perché con l'ingresso nel 2013 di Moreno ad Amici, aiutato anche da Emma Marrone, di cui era allievo, Moreno mostra anche un nuovo protagonista del rap italiano come Fedez, con cui canta nel serale: collaborerà anche con Fabri Fibra, Francesco Renga e Massimo Ranieri. Il rapper vince il programma, ma anche il premio della critica assegnata dai giornalisti. Lo stesso Fabri Fibra, con cui collabora sul palco di Amici, lo convince a firmare il primo contratto Universal, in collaborazione con l'etichetta Tempi Duri, di cui è socio il rapper e la sua manager Paola Zukar. Stecca, uscito il 14 maggio 2013 è il suo primo album ufficiale, con all'interno la hit Che confusione e il featuring con Clementino in Qualcosa da dire. Il progetto viene certificato triplo disco di platino e il singolo Che confusione viene anch'esso certificato con un platino: Stecca rimane il progetto di maggior successo del cantante, infatti da lì in poi comincerà la sua fase calante.

Leggi anche Ricordate Young Signorino? Che fine ha fatto il rapper di Mmh ha ha ha e Dolce Droga

Infatti, se Incredibile, il suo secondo album pubblicato il 1° aprile 2014, che vantava collaborazioni con Fiorella Mannoia, Alex Britti, Annalisa, Gué e J-Ax, raggiungerà solo un disco d'oro, peggio andrà la sua direzione artistica nella tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi: infatti la sua nuova avventura in tv non gli porterà il rilancio di visibilità sperato, cosa che in parte sembra fare il singolo Supereroi in San Fransokyo, inserito nella colonna sonora del film Disney Big Hero 6. Da lì in poi, pubblicherà il 29 giugno 2016 il singolo Un giorno di festa, prodotto da Big Fish, che anticiperà il suo terzo e ultimo, per ora, album Slogan. Un uscita in controtendenza con il trend musicale e con l'esplosione della trap in Italia, che porterà Moreno ad allontanarsi dal mercato musicale, ritornando nel mondo dello spettacolo nel 2017. Sarà infatti, uno dei protagonisti dell'Isola dei Famosi, resistendo 10 settimane nel reality, venendo eliminato solo alle porte della finale.