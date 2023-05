Ricordate i Gazosa? Che fine ha fatto la band di www.mipiacitu e Stai con me (Forever) Ricordate i Gazosa? Il successo della band con www.mipiacitu e Stai con me (Forever), brano vincitore nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2001.

Vi ricordate www.mipiacitu, scritta e prodotta da Savage, noto anche come Robyx, pseudonimo di Roberto Zanetti? Ecco quella è stata una delle hit più importanti nella carriera da meteore dei Gazosa. La band romana che viaggiava nel pop rock, lanciata da Caterina Caselli al termine degli anni '90, era formata da Jessica Morlacchi, 11enne all'epoca, cantante e bassista del gruppo, ma anche i fratelli Paciotti: Valentina 13enne tastierista, e Federico Paciotti, 11enne chitarrista. L'incontro che ha cambiato la storia della band avvenne però nel 1998, quando arrivò Vincenzo Siani, allora 12enne batterista. Cinque anni di formazione, che annovera però il grande successo di www.mipiacitu, che diventerà anche colonna sonora di una famosa campagna pubblicitaria di telefonia che aveva come testimonial la modella e attrice Megan Gale. Ma non solo.

Il successo di Www.mipiacitu e la vittoria nelle Nuove Proposte a Sanremo 2001

Sì, perché in quei pochi anni, i quattro componenti minorenni, parteciperanno anche al Festival di Sanremo nel 2001. Alla 51° edizione della kermesse infatti, nella sezione Nuove proposte, si inseriranno con il singolo Stai con me (Forever). In quell'edizione, condotta da Raffaella Carrà, in cui si leveranno le polemiche per la presenza di Eminem e per la discussa esibizione dei Placebo con la querelle Bryan Molko, i Gazosa si aggiudicarono la vittoria nelle Nuove proposte, mettendosi dietro artisti del calibro di Francesco Renga, Paolo Meneguzzi e la coppia Francesco e Giada con la loro Turuturu. Il clamore mediatico permise al gruppo di esibirsi quell'anno anche al Festivalbar e di iniziare a girare l'Italia in tour.

Lo scioglimento e il futuro televisivo della frontman Morlacchi

Una fiamma divampata in pochissimo tempo e che con la stessa velocità si è spenta: infatti, di comune accordo, il gruppo si scioglie nei primi mesi del 2003. Ma che fine hanno fatto i componenti della band? La frontman del pubblico, Jessica Morlacchi, è diventata uno dei volti televisivi della Rai.

La cantante infatti, dopo aver accompagnato Marco Masini al Festival di Sanremo 2005 in Nel mondo dei sogni, e dopo aver tentato la strada talent con The Voice of Italy nel 2013 e Tale e quale show nel 2019, è diventata dal 2021 una presenza fissa nel programma in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

Il ritorno a Sanremo 2015 per il chitarrista Federico Paciotti

Morlacchi infatti, è l'unica dei componenti a non aver partecipato alla reunion del gruppo nel 2022. La scorsa estate infatti, il gruppo ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura a quasi 20 anni dallo scioglimento. Federico Paciotti è il membro rimasto più vicino al mondo della musica, dopo essersi laureato al Conservatorio, pubblicato un album da solista prodotto dalla stessa Caterina Caselli e aver girato il mondo in tour con il suo spettacolo. Paciotti era anche l'altro componente ad esser salito di nuovo sul palco dell'Ariston, nel 2015, quando in una versione rock dell'opera lirica Nessun Dorma, aveva aperto le danze della terza serata, quella delle cover, del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

La reunion nel 2022 con L'italiano e Gentleman

Una direzione invece laterale per Vincenzo Siani: il batterista è diventato un insegnante, ha messo su famiglia e continua la sua carriera musicale come turnista, come ha confessato in un'intervista a Rolling Stone. Inversione di marcia invece per Valentina Paciotti, che dopo la chiusura dell'avventura con i Gazosa, si è laureata in logopedia: nel frattempo ha suonato con suo fratello Federico. I fratelli Paciotti e Siani hanno espresso la voglia di una reunion del gruppo nel 2022, coincisa poi con la pubblicazione dei singoli L'italiano e Gentleman. Episodi che potrebbe diventare le prime avvisaglie sul ritorno con un album ufficiale, a 20 anni dallo scioglimento, come suggerito dalla band sul suo profilo Instagram.