Perché Chris Martin dei Coldplay ha cantato Turuturu di Francesco e Giada di Sanremo Giovani 2001 Durante il Festival Loolapalooza in Brazile, Chris Martin e i Coldplay hanno eseguito una cover di Turuturu di Francesco e Giada di Sanremo Giovani 2001.

A cura di Vincenzo Nasto

Chris Martin e Francesco e Giada a Sanremo Giovani 2001

Negli scorsi giorni, dopo il concerto dei Coldplay a San Paolo, in Brasile, un'esibizione sul palco del frontman Chris Martin ha incuriosito il pubblico non solo latino: l'eco del brano interpretato sul palco, infatti, è arrivato fin in Italia. Martin ha infatti intonato Quando Você Passa, singolo inciso in portoghese e pubblicato da Sandy e Junior nel 2001. Il brano del duo pop brasiliano non è però un inedito della coppia, che nell'anno della pubblicazione hanno guardato in Italia, soprattutto al Festival di Sanremo: anche perché Quando Você Passa non è altro che una riproposizione di Turuturu della coppia Francesco Boccia e Giada Caliendo al Festival di Sanremo, sezione Giovani, del 2001 condotto da Raffaella Carrà.

La nascita di Turuturu sul palco di Sanremo Giovani 2001

Turuturu infatti è stata una delle meteore nelle carriere dei due giovanissimi interpreti. Nel 2001, in un Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà, che vedrà vincitrice finale Elisa con Luce (Tramonti a nord-est), scritta da Zucchero Fornaciari, che firmerà anche la seconda posizione con Di sole e d'azzurro di Giorgia, nella sezione Giovani fu gara aperta tra la coppia, i Gazosa e i Moses. Il duo formato dalla 16enne Giada Caliendo e dal più maturo autore Francesco Boccia si qualificò solo al terzo posto finale nella sezione giovani con Turuturu, che rappresenterà solo il bagliore di un fulmine: i due infatti non riusciranno a sfondare nel mondo della musica, almeno prima di cambiare registro e arrivare al lavoro autoriale, come per Boccia, che ha firmato Grande Amore, con cui il Volo ha vinto il Festival di Sanremo 2015.

L'incisione in portoghese di Quando Você Passa e il successo in America Latina

Il brano però, sulla scia di ciò che fu, Vattene amore di Mietta, con il du-du-da-da-da, e di ciò che verrà, Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto con tu-ru-tu-ru-tut-tu, piacque anche all'estero dove la coppia Sandy e Junior, interpreti pop latin brasiliani, decise di reinterpretare il brano, incidendolo in portoghese con il titolo Quando Você Passa. La canzone raccoglierà un grande successo in America Latina, un motivo in più per Chris Martin di riportarla, da protagonista, sul palco di San Paolo. Come ha spiegato il co-autore del brano Gianfranco Caliendo al quotidiano Il Mattino, il brano avrebbe dovuto far parte di un disco di Ambra Angiolini, che decise di declinare l'offerta.