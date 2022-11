Renato Zero, stasera il concerto 070 in tv: la scaletta con canzoni e ospiti dello show su Canale 5 Stasera 2 novembre va in onda su Canale 5 la seconda puntata di “070” che raccoglie il meglio dei sei concerti che Renato Zero ha tenuto al Circo Massimo.

A cura di Redazione Music

Seconda puntata per Renato Zero su Canale 5, dove stasera sarà trasmessa la seconda trance del meglio dei suoi sei concerti tenuti al Circo Massimo di Roma per festeggiare – con un paio di anni di distanza – i suoi 70 anni e i 55 anni di carriera. Dopo una prima puntata che ha visto davanti alla tv circa 2.269.000 spettatori con uno share del 15.4%, l'attesa è anche per capire come andrà la seconda e soprattutto cosa succederà, quali saranno i duetti che saranno trasmessi e quali canzoni tra quelle che hanno portato migliaia di persone a Roma a vedere uno dei cantanti più amati del Paese, con una quantità enorme di successi.

Gli ospiti di Renato Zero stasera a 070 su Canale 5

Ogni sera alcuni artisti hanno accompagnato Zero sul palco romano. Artisti che hanno avuto un significato particolare nella sua vita artistica, con cui ha duettato, da Morgan a Fabrizio Moro, passando per Al Bano e Diodato, accompagnati, anche loro, da una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi:

Al Bano ,

, Serena Autieri ,

, Peppe Barra ,

, Mario Biondi ,

, Diodato ,

, Madame ,

, Paola Minaccioni ,

, Morgan ,

, Fabrizio Moro

Neri per caso

La scaletta delle canzoni di Renato Zero al Circo Massimo

Non è ancor chiara quale sarà la scaletta precisa della serata che, come detto, raccoglie un bel pezzo delle sei serate live che Zero ha tenuto al Circo Massimo, ma ci saranno sicuramente un mix tra alcuni dei suoi successi e alcune delle canzoni più nuove, visto che Zero è uno di quelli che continua a pubblicare album di inediti che finiscono alti in classifica. Queste sono le canzoni che Zero ha cantato durante i live, quindi saranno prese tra queste.

Questo bellissimo niente

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Cercami

Magari

Fermoposta, Galeotto fu il canotto, Amore sì Amore no e Baratto

Amico

Nei giardini che nessuno sa

Morire qui

Il caos, Fantasmi, Chiedi di più, Regina e Che ti do

L’angelo Ferito

Più Amore

Triangolo (Remix)

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

L’amore sublime

Il maestro

Resisti

Siamo Eroi, Artisti, Sogni di latta, Dimmi chi dorme accanto a me

La logica del tempo

Qualcuno mi renda l’anima

Mi vendo

Piazza Grande

Spiagge

Cos’è

Rivoluzione

Più su

Fortunato

I migliori anni della nostra vita

Il cielo

Gli ospiti con i quali Renato Zero ha duettano al concerto

Nelle sei serate, quindi, Renato Zero ha duettato con alcuni colleghi e amici, qui cosa hanno cantato assieme.