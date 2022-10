Renato Zero, stasera il concerto 070 in tv: la scaletta di canzoni e ospiti dello show su Canale 5 Stasera andrà in onda il primo dei due appuntamenti di “070 (ZeroSettanta)” su Canale 5, la celebrazione dei 70 anni di Renato Zero. Qui scaletta e ospiti.

A cura di Vincenzo Nasto

Renato Zero 2022, foto di Simone Cecchetti

I 70 anni di Renato Zero non avrebbero potuto avere una migliore cornice, soprattutto dopo il doppio rinvio dovuto al Covid-19: il cantante si è esibito al Circo Massimo a Roma il 23, 24, 25, 28, 30 settembre e il 1° ottobre 2022 e due sue date verranno riproposte in onda su Canale 5 in due serate. L'evento, dal titolo "070 (ZeroSettanta)", sarà l'occasione per i fan di celebrare i 55 anni di carriera di Renato Zero. Una scaletta diversa per ogni esibizione, viaggiando nell'infinita discografia del cantante romano, e che vedrà stasera e il prossimo 2 novembre, moltissimi ospiti che lo affiancheranno: tra questi ci saranno Giorgio Panariello, Claudio Baglioni, Jovanotti e J-Ax. Sul palco, oltre agli ospiti, Renato Zero verrà accompagnato da un'orchestra sinfonica di 50 elementi, mentre abbelliranno l'esibizione oltre 23 ballerini, sette musicisti e otto coristi.

Gli ospiti di Renato Zero stasera a 070 su Canale 5

Per la prima delle due serate di "070 (ZeroSettanta)", la celebrazione dei 70 anni di Renato Zero, rimandati nel 2020 a causa del Covid-19, il cantante romano ha invitato sul palco coloro che hanno condiviso una parte della sua storia musicale, lunga 55 anni. Da Morgan a Francesco Renga, da Stefano Bollani ad Alex Britti. Ecco la lista degli ospiti che interverranno durante la prima puntata di "070 (ZeroSettanta)":

Stefano Bollani

Alex Britti

J-Ax

Jovanotti

Marco Masini

Paola Minaccioni

Fabrizio Moro

Morgan

Giorgio Panariello

Francesco Renga

Ron

La scaletta delle canzoni di Renato Zero al Circo Massimo

Al Circo Massimo, nelle scorse settimane, c'è stato il momento di ricongiungimento tra Renato Zero e i suoi fan, per celebrare i 70 anni del cantante romano. L'ennesima occasione per Zero di esibirsi con alcuni dei brani storici della sua discografia: da "Voyeur" a "Triangolo", fino al più recente "Angelo Ferito": ecco la scaletta delle canzoni della prima punta di "070 (ZeroSettanta)", non in ordine d'uscita.

Questo bellissimo niente

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Cercami

Magari

Fermoposta, Galeotto fu il canotto, Amore sì Amore no e Baratto

Amico

Nei giardini che nessuno sa

Morire qui

Il caos, Fantasmi, Chiedi di più, Regina e Che ti do

L’angelo Ferito

Più Amore

Triangolo (Remix)

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

L’amore sublime

Il maestro

Resisti

Siamo Eroi, Artisti, Sogni di latta, Dimmi chi dorme accanto a me

La logica del tempo

Qualcuno mi renda l’anima

Mi vendo

Piazza Grande

Spiagge

Cos’è

Rivoluzione

Più su

Fortunato

I migliori anni della nostra vita

Il cielo

Gli ospiti con i quali Renato Zero ha duettano al concerto

Durante la prima serata di "070 (ZeroSettanta)" in onda su Canale 5, Renato Zero sarà accompagnato da tanti ospiti, come Stefano Bollani, ma anche J-Ax e Alex Britti, senza dimenticare Francesco Renga con cui si esibirà sulle note di "Amico", o Jovanotti con cui canterà "Siamo Eroi", Artisti", "Sogni di latta" e "Dimmi chi dorme accanto a me". Ecco la lista dei duetti della serata: