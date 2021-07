in foto: Raffaella Carrà (ph Daniele Venturelli/Getty Images)

Si sono svolti presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio a Roma i funerali di Raffaella Carrà, che hanno portato migliaia di persone a salutarla e tantissimi amici e colleghi – da Fiorello a Enzo Paolo Turchi – a darle l'ultimo saluto sulla bara. Raffaella Carrà se n'è andata pochi giorni fa, all'improvviso, almeno per chi l'amava e l'ha seguita in una carriera lunghissima e scintillante, tra tv e musica, divisa tra l'Italia e il resto del mondo. La sua voce è risuonata in tutto il Paese e non solo, perché era un'artista internazionale, amatissima in Spagna e nei paesi latini, ma anche in grado di tenere testa a David Letterman, uno dei volti storici della tv americana grazie al suo Late show.

La voce di Raffaella Carrà dalle case a TikTok

La Nazionale italiana l'ha portata con sé durante la semifinale dell'Europeo e le sue canzoni sono esplose un po' ovunque, dalle nostre case, quelle dei vicini, in interi quartieri, fino, appunto, al web, con TikTok che è esploso di balletti e coreografie di pochi secondi che avevano le sue canzoni come colonna sonora. Una spinta fortissima, per quella che è stata senza dubbio uno dei volti più amati del Paese, in grado di fare compagnia al pubblico, cantando di emancipazione e parlandone a tutti, a un pubblico eterogeneo che attraversa diverse generazioni. E questa spinta d'amore ha portato a un incremento degli ascolti sulle piattaforme di streaming e al ritorno in classifica delle sue canzoni.

Il ritorno in classifica di Raffaella Carrà

Nella classifica FIMI di questa settimana, che ha visto tornare in testa l'ultimo album dei Maneskin "Teatro d'Ira vol.1", infatti, ha esordito in 29a posizione la raccolta di tutti i successi di Raffaella Carrà, mentre in quarantesima ha esordito un'altra raccolta che porta proprio il suo nome. Ma la cantante e showgirl ha fatto capolino anche nella classifica italiana delle canzoni più virali del momento con "Rumore" in seconda posizione, seguita da "Pedro" in quarta e "A far l'amore comincia tu" in quinta, mentre "Tanti auguri" è nona.