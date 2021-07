Per chi avesse pensato che la star della televisione italiana Raffaella Carrà non avrebbe fatto breccia nel cuore dei più giovani, si è sbagliato di grosso. La scomparsa della presentatrice non è stata salutata solo dal piccolo schermo, luogo in cui ha posato le sue gesta e per cui verrà ricordata in eterno, ma anche sul web dai giovanissimi, su un'applicazione come TikTok che aveva ospitato alcuni dei suoi brani, senza però farli decollare. Dopo la morte di Raffaella Carrà, i creator della piattaforma hanno voluto omaggiare la cantante emiliana con l'hashtag #CiaoRaffaella e con l'audio di un suo brano diventato iconico nel tempo: il successo del 1978 "Tanti Auguri".

Il significato di Tanti Auguri e il successo su TikTok

Dalla parole di Gianni Boncompagni e Daniele Pace, ma soprattutto dalla musica di Paolo Ormi è nata una delle hit più importanti della storia della musica pop italiana, un inno alla libertà sessuale, interpretato dall'iconica Raffaella Carrà: stiamo parlando di "Tanti Auguri". L'anno è il 1978 e dopo tre anni di tour televisivi in giro per il mondo, Raffaella Carrà ritorna a casa, in un programma scritto per lei dal fedele Gianni Boncompagni: "Ma che sera". La trasmissione diventa il palco perfetto per il brano, in grado di incorniciare la figura esplosiva di Raffaella Carrà, rendendola l'icona dell'emancipazione femminile italiana in un contesto sociale per certi versi retrogrado e poco rispettoso della donna. Il singolo racconta la libertà della donna, con il sesso che si sveste dai panni di strumento di dominazione e procreazione, aprendo le porte al concetto di gioco e divertimento. Iconico il ritornello: "Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna ed in città". Su TikTok l'hashtag #CiaoRaffaella è ormai arrivato a più di 11 milioni di visualizzazioni, con i creator che si divertono a imitare le classiche pose della cantante emiliana, e la coreografia proposta da Carrà durante il programma del 1978.

Il testo di Tanti Auguri

Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più in là

Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha

La mia vita è una roulette

I miei numeri tu li sai

Il mio corpo è una moquette

Dove tu ti addormenterai

Ma girando la mia terra io mi sono convinta che

Non c'è odio, non c'è guerra quando a letto l'amore c'è

Com'è bello far l'amore da Trieste in giù

Com'è bello far l'amore io son pronta e tu

Tanti auguri

A chi tanti amanti ha

Tanti auguri

In campagna ed in città

Com'è bello far l'amore da Trieste in giù

L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu

E se ti lascia lo sai che si fa?

Trovi un altro più bello

Che problemi non ha

