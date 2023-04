Pupo non farà più il giurato in Russia: “Non dipende dalle polemiche, poi vi spiegherò” Pupo annuncia che non andrà in Russia a fare il giurato in un festival dopo le polemiche anche se spiega che non ha cambiato idea per le pressioni.

A cura di Redazione Music

Pupo (LaPresse)

Pupo non andrà più a Mosca a fare il giurato per il festival Road to Yalta previsto al Cremlino il 2 maggio. Si stava scatenando un putiferio per la scelta del cantante di "Gelato al cioccolato", amatissimo nei paesi dell'Est e in Russia in particolare: la sua scelta, con la guerra in Ucraina in corso, dopo l'invasione del Paese di Putin, non era stata ben visto anche da alcuni colleghi, come quell'Al Bano che in Russia è una star. E così rispondendo a Dagospia Pupo ha spiegato che ha cambiato idea, che non sarà al Cremlino ma non per i motivi che si potrebbero imaginare.

Lo spiegherà più in là il perché di questo cambio di idea, come ha detto in un vocale al portale di D'Agostino: "È successo l'imprevedibile, l'impossibile intorno alla mia eventuale partecipazione al festival Road to Yalta. In virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo da Lugano verso la città di Spa, in Belgio, dove mi fermerò per qualche giorno a risposare e ancora a riflettere – annuncia Pupo – ho deciso di non partire per Mosca". Ma Pupo ha smentito che questo rifiuto di andare a cantare in Russia dipenda con le polemiche che stavano montando in Italia.

Il messaggio vocale, infatti continua: "Certo non dipende dalle polemiche e da tutto ciò che è accaduto in questi giorni – aggiunge Pupo nel messaggio audio – ma dipende da un fatto che vi spiegherò più avanti, perché la mia abitudine è sempre di essere molto chiaro e leale con tutti, a prescindere da chi sono gli interlocutori". Nelle scorse ore anche un artista come Al Bano, amatissimo in Russia aveva commentato criticando questa scelta: "Questa notizia mi lascia perplesso, non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere. Sono arrabbiato – ha commentato Al Bano al Messaggero -. Sono basito. Pupo è libero di fare ciò che vuole, ma bisogna chiedersi davvero se sia opportuno, in questo momento, andare a fare le star in Russia".