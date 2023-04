Pupo al Cremlino, sarà giurato al Festival Road to Yalta: “Canzoni sovietiche sulla guerra” Pupo sarà il giurato del Festival della Russia, Road to Yalta, che propone canti di guerra in diverse lingue. L’evento si terrà presso il Palazzo di Stato del Cremlino. Sul sito ufficiale si legge: “L’atmosfera di amicizia, amore e rispetto per la nostra storia è il valore principale del Festival”.

Pupo parteciperà al Festival della Russia, Road to Yalta, in qualità di giurato. Si tratta della quinta edizione del festival di musica internazionale che propone canti di guerra in diverse lingue. L'evento si terrà presso il Palazzo di Stato del Cremlino. Sul sito ufficiale si legge:

Canzoni sovietiche sulla guerra saranno cantate nelle diverse lingue del mondo. 15 partecipanti internazionali, che hanno superato le selezioni canteranno canzoni del fronte nella loro lingua in duetto con le star russe. Special guest dall'Italia, il cantante Pupo.

Come riporta il Corriere, inoltre, il vicepresidente del comitato cultura della Duma, Denis Maydanov, avrebbe così sintetizzato il presunto intento comune dei partecipanti all'evento: "Artisti stanchi della perfidia degli Stati Uniti, i concorrenti condividono i nostri valori. Dobbiamo nutrire di ideologia la guerra patriottica". Non sorprende, dunque, che in queste ore la notizia della partecipazione di Pupo all'evento stia suscitando polemica.

Non solo Pupo, a Road to Yalta anche altri due cantanti italiani

Pupo, sul sito ufficiale dell'evento, è indicato come membro della giuria composta anche da Leshchenko; Zara; Kai Metov; Michael Shvidkoy; Michael Kovalchuk; Denis Maidanov; Vadim Volchenko. La presenza di Enzo Ghinazzi, sui social di Road to Yalta, è stata annunciata in pompa magna:

Siamo impazienti di svelare i nomi degli artisti che prenderanno parte al Festival quest'anno. La prima persona che vogliamo annunciare è l'italiano leggendario, il cantante che ha conquistato i cuori russi da tanto tempo, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Pupo è stato un membro della giuria nel 2021 ed è stato anche protagonista sul nostro palco con una canzone.

Il post è anche corredato da un video in cui Pupo canta Bella ciao con artisti russi. Ma Ghinazzi non è l'unico italiano a prendere parte al Festival. Tra gli artisti in gara, infatti, c'è anche una vecchia conoscenza del pubblico di Amici, Cassandra De Rosa e il cantante Simone Romano.

Cos'è Road to Yalta

Ma cos'è il Festival Road to Yalta? Sono gli stessi organizzatori dell'evento a spiegarlo in un post su Instagram: "Il Road to Yalta Festival è un festival musicale internazionale dedicato alle canzoni della grande guerra patriottica. 15 vocalist, provenienti da 15 Paesi del mondo che hanno superato le selezioni, eseguono le canzoni del nostro fronte con artisti russi. L'atmosfera di amicizia, amore e rispetto per la nostra storia è il valore principale del Festival".