Prima di morire Aaron Carter si era riavvicinato al fratello Nick:”Stavano mettendo le cose a posto” Stando alle dichiarazioni di un rappresentante di Aaron Carter, l’artista scomparso a 34 anni si stava riavvicinando a molte persone nella sua vita. Tra queste il fratello Nick, con cui aveva avuto molti momenti di screzio.

A cura di Andrea Parrella

Si continua a parlare dellamorte di Aaron Carter. Fratello del più celebre Nick Carter, è stato ritrovato senza vita nella vasca da bagno. Non ci sono ancora elementi di certezza sulle cause del decesso, ma stando alle prime ricostruzioni sarebbe annegato in una vasca. La vita di Carter, che pure aveva velleità artistiche, è sempre stata condizionata dalla narrazione del fratello di, vista la fama di Nick come cantante dei Backstreet Boys.

La cosa ha provocato con il tempo diversi screzi tra i due, che erano arrivati anche a scontrarsi fisicamente in pubblico nel 2016. Screzi che, stando a quanto emerge in queste ore, erano in via di risanamento. È un rappresentante di Carter a dirlo pubblicamente, raccontando come Aaron si stesse impegnando a sistemare le cose prima della sua morte.

Il riavvicinamento tra i due

In una dichiarazione riportata da diverse fonti d'oltreoceano, i due fratelli si erano in realtà riconciliati poco prima che Aaron Carter perdesse la vita: "Stava affrontando un percorso che prevedeva le scuse a molte persone della sua vita, aveva fatto pace anche con Nick", si legge, "Aaron ne era felice perché voleva molto bene a suo fratello e se ne è preso cura in modi diversi". La dichiarazione si è chiusa così: "Stavano cercando di far sì che le cose tornassero in ordine".

Le parole di Nick Carter dopo la morte del fratello

"Ho il cuore spezzato –aveva scritto Nick Carter sui social a poche ore dalla scomparsa del fratello – Anche se mio fratello e io avevamo un rapporto complicato, il mio amore per lui non si è mai affievolito. Ho sempre tenuto viva la speranza che in qualche modo, un giorno, avrebbe deciso di percorrere un sentiero sano e avrebbe trovato l'aiuto di cui aveva disperatamente bisogno". Diversi i momenti di frizione tra i due in passato. Nel 2006, durante il reality show House of Carters, i due aveva avuto uno scontro davanti alle telecamere terminato con una colluttazione fisica. Inoltre nel 2019 Aaron aveva avuto un'ordinanza restrittiva nei confronti del fratello.