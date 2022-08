Placido Domingo accusato di far parte di una setta sessuale, tre anni dopo le accuse di molestie Placido Domingo, uno dei tenori più conosciuti al mondo, accusato di far parte di una setta che praticava anche la tratta sessuale.

A cura di Redazione Music

Placido Domingo (Marcos Brindicci/Getty Images)

Dopo lo scandalo sessuale scoppiato nel 2020, quando decine di donne avevano accusato Plácido Domingo di molestie sessuali avvenute negli anni, il tenore si ritrova invischiato, ancora una volta, in una storia torbida. I pubblici ministeri argentini, stando a quanto riporta NPR, Radio pubblica americana, infatti, hanno collegato l'uomo a un gruppo criminale argentino che avrebbe commesso svariati crimini tra cui la tratta sessuale. La Polizia di Buenos Aires avrebbe operato un raid, la settimana scorsa, arrestando 19 persone, e nelle conversazioni intercettate nel lavoro investigativo dei mesi scorsi, avrebbero identificato una delle voci tra quelle che organizzava la tratta, come quella del tenore.

Stando ai media e agli investigatori pare che Domingo sia non solo una delle persone di cui si parla nelle intercettazioni, ma anche una delle voci intercettate e mandate in onda da alcuni canali e appartenenti a questa setta che avrebbe tra i propri seguaci anche personaggi influenti del mondo della politica e dello spettacolo, stando a quanto scrive il quotidiano argentino La Nacion che spiega che i criminali usavano corsi di yoga per cooptare le persone. Il giornale scrive che in alcuni audio si sentirebbe l'uomo organizzare un presunto incontro sessuale con una donna facente parte della setta e con il capo della setta; negli audio si sentirebbe la donna, identificata col nome di Mendy dire: "Plácido ha detto che potrebbe venire a trovarci, cioè verrà a trovarmi. Perché torna a casa a New York e se ne è ricordato di ieri" aggiungendo anche "Dovrò sacrificarmi ancora una volta, ho una grande vocazione al servizio".

In un'altra intercettazione il tenore avrebbe spiegato alla donna come raggiungerlo nella stanza d'albergo senza essere vista. Sempre La Nacion spiega poi come funzionava l'organizzazione denominata "VIP geishado" che riusciva a finanziarsi su tre assi, quello sanitario, quindi di ricovero per le dipendenze, fornitura di psicofarmaci e una clinica, il secondo era il pagamento da parte degli adepti di una cifra che variava da 200 a 10 mila dollari al mese, a cui si aggiungevano anche l'espropriazione dei beni materiali e il terzo filone era lo sfruttamento sessuale degli adepti che erano inviati ad avere rapporti sessuali con personaggi importanti. NPR ha spiegato di aver chiesto una replica da parte del tenore, senza aver ancora ottenuto alcuna risposta. Nel 2019 decine di donne accusarono Domingo – che negò tutto – di averle molestate e aver abusato del suo potere per non farle parlare.